Давай, малыш, вперед!
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Алим Анапьянов
Дети от четырех лет и старше стали участниками республиканского турнира по спортивной гимнастике в Алматы. Организатором мероприятия выступила академия ArtViN, которая распахнула свои двери только в начале этого года. Ранее данное спортивное учебное заведение действовало как клуб, а сегодня здесь всем видам гимнастики – спортивной, художественной, аэробной – обучают 180 детей разного возраста. Директором академии является Василий Щеголихин, по инициативе которого и было организовано данное мероприятие.