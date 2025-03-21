Давай, малыш, вперед!

На турнире за 135 комплектов наград боролись 310 участников из Караганды, Павлодара, Костаная, Талдыкоргана, Астаны и Алматы. Дети состязались на шести снарядах и показывали невероятные результаты. Порой взрослые сильно удивлялись тому, как малыши выполняют сложные прыжки, «укрощают» коня, делают сальто, держат равновесие. Увидели они и слезы тех, кто не прошел в финал.

– Еле успокоила сынишку. Целый час проплакал из-за того, что завтра не примет участие в финале, – так одна из мам юного спортсмена из Караганды прокомментировала его невыход в главную часть турнира.

В решающих состязаниях лучше других среди девочек выступила алматинская команда Protrailer. Ее спортсменки набрали 55 очков и стали недосягаемыми для остальных соперников. Особой похвалы заслуживают Диана Камал, Варвара Грязнова, Раяна Искакова, Айла Ким, Таира Усейнгазина и другие. На втором месте расположились воспитанники академии ArtViN, а на третьем – Evdokimovshool из Алматы.

Среди мальчиков отличились хозяева состязаний, которые и забрали главный приз, набрав целых 86 очков. На втором месте павлодарцы, а на третьем – еще одна команда из Алматы At.crossbar (клуб детской гимнастики).

А теперь давайте назовем имена наиболее отличившихся юных спортсменов. Так, всех удивил павлодарец Артем Молчанов. Выступая среди перворазрядников, он первенствовал сразу в четырех видах программы. Среди участников второго юношеского разряда неплохие результаты показали Нурлан Асанали и Рамазан Жумахан, представляющие академию ArtViN, а также Эрик Лихоманов, прие­хавший из Павлодара. Острая конкуренция была и среди ребят, имеющих третий юношеский разряд. Здесь выделялись алматинцы Артем Кипяченков, Роман Минеев и Куаныш Алижан.

– Мы тоже уезжаем с наградами, – отметила после состязаний костанайский тренер Наталья Русина. – В своих возрастах на высшую ступень пьедестала почета в отдельных упражнениях поднялись Захар Салько и Егор Бурлуев. А Мирон Вириго завоевал бронзовую награду. Нам очень понравился этот турнир, просто сказка. Для многих участников эти соревнования первые. И здесь закладывается дух победителя и основы мастерства. Возможно, в будущем кто-то из сегодняшних малышей станет известным спортсменом.

И она права, ведь многие гимнасты республики начинали именно вот с таких состязаний. И это подтвердил член сборной РК Милад Карими, который пришел сюда проведать своего первого тренера Тахира Кашкули. Он так и сказал: «Не бойтесь трудностей. Вперед, ребята!»