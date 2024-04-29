Дело Бишимбаева: подсудимых не доставили в суд

Фото: Верховный суд

Главное судебное разбирательство по уголовному делу с обвиняемыми Бишимбаевым и Байжановым перенесли на послеобеденное время, передает корреспондент Kazpravda.kz

Стороны высказали единогласную позицию о невозможности вести процесс без подсудимых.

«ГРС должно происходить с обязательным участием подсудимых в зале судебного заседания. Учитывая, что в конвойной службе возникли неполадки, подсудимые, по нашему сведению, будут доставлены после 11 часов. ГСР откладывается до 14.30, поскольку пока конвой приедет, будет уже 12 часов, за час судебное заседание провести времени не хватит» , – сообщила судья.

Напомним, ранее судья Айжан Кульбаева объявила о завершении судебного следствия и начале судебных прений по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

Бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жесткостью и истязании гражданской жены, а его родственник Бахытжан Байжанов – в укрывательстве и недонесении о преступлении.

Прения назначены на 29, 30 апреля, а также 2 и 3 мая, возможно также, что они продолжатся и 4 мая.