Телеканалу КТК вынесли предупреждение за публикацию изображения присяжных по делу Бишимбаева

Фото: Верховный суд

В Астане продолжается суд над бывшим министром Куандыком Бишимбаевым. Он обвиняется в истязании и убийстве с особой жесткостью гражданской жены Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Проверкой установлено, что фото- и видеоизображение присяжных заседателей в СМИ и соцсетях распространили представители канала КТК, которые на сегодняшний день уже привлечены к административной ответственности, в отношении них применены админстративные взыскания, применено в виде предупреждения. Учитывая, что процесс ведется в открытом судебном заседании, в целях обеспечения принципа гласности судопроизводства, закрепленного в статье 29 Уголовно-процессуального кодекса, и в целях справедливого судебного разбирательства суд считает необходимым допустить представителей средств массовой информации в зал суда. При этом канал КТК также допускается в зал суда, поскольку ранее уже была в их отношении применена административная ответственность», - заявила судья Айжан Кульбаева.

В этой связи Кульбаева попросила участников процесса высказаться относительно возможности допуска СМИ в зал суда. На что защита Бишимбаева настояла на отсутствии журналистов. Однако суд счет необходимым запустить СМИ в зал суда, в том числе канал КТК.

Напомним, 10 апреля журналистов удалили из зала суда.

Ранее защита Бишимбаева требовала наказать тех, кто опубликовал иные документы дела в СМИ.