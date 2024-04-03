Защита Бишимбаева требует наказать тех, кто опубликовал документы дела в СМИ

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Опубликованный материал ранее был озвучен в ходе одного из заседаний по делу

Фото: Верховный суд

Уголовное дело по обвинению Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова продолжает рассматриваться в суде, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сегодня сторона защиты потребовала принять меры по поводу публикаций в СМИ. По словам защитника Назкен Кусаиновой, переписка обвиняемых в неизменном виде была опубликована в масс-медиа.

«То есть после каждого процесса отдельные документы публикуются. Это те, которые находятся в материалах уголовного дела. Я заявляю ходатайство принять меры в отношении тех, кто непосредственно публикует данные документы. Мы прекрасно понимаем, что доступ к этим документам есть у потерпевшей стороны и у защиты. Кроме данных лиц никто не может получить доступ к ним. Мы также обратились в прокуратуру Астаны, чтобы были предприняты меры недопущения таких действий.

Данную переписку зачитывала потерпевшая сторона. Но публикуется не стенограмма, а сам документ. Меры должны предприниматься, предусмотренные УПК РК», – заявила она.

Адвокаты защиты посчитали ходатайство немотивированным. По их словам, ограничение гласности и распространение материалов досудебного расследование запрещено до их исследования в суде.

«То, что сейчас было сказано защитой, я так понимаю, распространена переписка, которая была оглашена в ходе судебного заседания в прямом эфире. Процесс открытый, каких-либо ограничений судом определено не было.

Если бы с нашей стороны были оглашены материалы, которые не были исследованы в суде, то это недопустимо. Мотивы не состоятельны», – заявил  защитник потрепевшей стороны.

По словам второго адвоката потерпевших, они эти публикации не делали. Также они отметили, что открытий режим суда был по ходатайству самого подсудимого.

В свою очередь, гособвинитель Айжан Аймаганова отметила, что после процесса не разглашались сведения, которые не были исследованы судом или секретные документы.

«Надо было быть готовыми к тому, что судебное заседание гласное и публичное. И такие моменты будут. Сторона защиты просит принять меры, непонятно к кому, соответственно, мы просим отклонить ходатайство», – отметила она.

Суд ходатайство не удовлетворил.

Ранее Бишимбаев признался в причастности к смерти жены. Не высказывать свое мнение в соцсетях обязали участников процесса по делу Бишимбаева.

Суд продолжается, обвиняемый дает показания. 

#суд #убийство #Бишимбаев #Нукенова #публикации в СМИ

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