Дело Бишимбаева: журналистов удалили из зала суда

Фото: Верховный суд

Сегодня журналистов попросили покинуть зал судебных заседаний, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила судья Айжан Кульбаева, после проведения отбора присяжных, суд разъяснил СМИ, что если их присутствие будет мешать нормальной работе суда, то суд будет вынужден удалить их из зала суда.

«Неподчинение распоряжению председательствующего в зале судебного заседания может повлечь ответственность. Для исключения непроцессуального контакта с присяжными, а также учитывая общественный резонанс по делу, СМИ была запрещена фото-и видеосъемка (присяжных). Было предупреждено, что если в соцсетях будут появляться фотографии или съемки из зала суда, где изображены присяжные заседатели, судом будут приняты соответствующие меры», – сказала судья.

По ее словам, несмотря на запрет суда, 9 апреля после судебного заседания в СМИ и соцсетях появились фотографии присяжных заседателей.

«Суд считает необходимым провести проверку для установления лиц, распространивших фото и видео присяжных для привлечения к ответственности за проявление неуважение к суду. Для исключения повторения подобных фактов, суд постановил удалить фото и видео присяжных. До завершения проверки суд считает необходимым удалить из зала суда всех представителей (СМИ), которые могут наблюдать за трансляцией из отдельного помещения», – заключила Кульбаева.

Напомним, с 11 марта идет суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию, гражданский муж убитой, обвиняется в истязании и убийстве с особой жесткостью. Судебный процесс продолжается.