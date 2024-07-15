Дело чиновников из отдела образования Талдыкоргана передано в суд

О завершении досудебного расследования по факту хищения бюджетных денег сообщили в Антикоре, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.

Преступная группа занималась противоправными деяниями в Талдыкоргане, в период с января 2020 года по март 2023 года, и состояла из 13 участников.

Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета.

«В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», – рассказали в Антикоре.

Напомним, летом прошлого года сообщалось, о том, что экс-главу отдела образования Талдыкоргана нашли мертвой у реки Каратал. Осенью того же года в хищении 4,6 млрд бюджетных тенге Антикор подозревал бухгалтеров отдела образования и школ Талдыкоргана.