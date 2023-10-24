В хищении 4,6 млрд бюджетных тенге подозревают бухгалтеров отдела образования и школ Талдыкоргана

Общество
1311
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Подробности по делу о крупных хищениях в сфере образования Талдыкоргана рассказали в департаменте агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба области Жетысу при координации прокуратуры региона продолжает досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования города Талдыкоргана по факту системного хищения бюджетных денег в особо крупном размере.

«Подозреваемые с 2020 по 2023 год путем перечисления денег на счета «мертвых душ» и завышенной заработной платы работникам школ похитили 4,6 млрд тенге.

По делу к уголовной ответственности привлекаются 23 человека, из них с санкции суда 9 находятся под стражей.

Кроме того, из числа привлекаемых 21 человек – это бухгалтеры отдела образования и 14 средних школ Талдыкоргана», – уточнили в Антикоре.

Для возмещения ущерба с санкции суда арестованы 31 объект недвижимости, 14 автомашин, ювелирные изделия и деньги. Также подозреваемые возмещают более 3 млрд тенге.

Досудебное расследование идет к завершению. 

Согласно статье 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

 

 

#расследование #Талдыкорган #бухгалтер #Образование #Антикор #хищения #область Жетысу

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Мошенники завлекают казахстанцев лайками от крупного интерн…
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Более 36 млн бюджетных тенге получил за фейковые работы и т…
Полиция Кызылординской области ищет подозреваемых в убийств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]