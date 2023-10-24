В хищении 4,6 млрд бюджетных тенге подозревают бухгалтеров отдела образования и школ Талдыкоргана

Подробности по делу о крупных хищениях в сфере образования Талдыкоргана рассказали в департаменте агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz

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Антикоррупционная служба области Жетысу при координации прокуратуры региона продолжает досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования города Талдыкоргана по факту системного хищения бюджетных денег в особо крупном размере.

«Подозреваемые с 2020 по 2023 год путем перечисления денег на счета «мертвых душ» и завышенной заработной платы работникам школ похитили 4,6 млрд тенге.

По делу к уголовной ответственности привлекаются 23 человека, из них с санкции суда 9 находятся под стражей.

Кроме того, из числа привлекаемых 21 человек – это бухгалтеры отдела образования и 14 средних школ Талдыкоргана», – уточнили в Антикоре.

Для возмещения ущерба с санкции суда арестованы 31 объект недвижимости, 14 автомашин, ювелирные изделия и деньги. Также подозреваемые возмещают более 3 млрд тенге.

Досудебное расследование идет к завершению.

Согласно статье 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.