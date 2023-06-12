Экс-главу отдела образования Талдыкоргана нашли мертвой

Тело бывшего руководителя отдела образования города Талдыкоргана обнаружили у реки Каратал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: blog-taldykorgan.bilimbolimi.kz

По информации полиции, на теле женщины не обнаружено признаков насильственной смерти. Ее личность установлена, это Роза Барманова, экс-начальник отдела образования Талдыкоргана с 2016 по 2022 год.

«Факт официально зарегистрирован в городской полиции с организацией соответствующей проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти», – сообщили в Департаменте полиции области.