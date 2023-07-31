Антикор передал в суд дело экс-вице-министра Тимура Токтабаева

По информации Антикора, он обвиняется в незаконной передаче «своим людям» месторождения «Шевченковское».

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Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о завершении досудебного расследования в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Токтабаев, согласно информации Антикора, обвиняется в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения «Шевченковское» в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых никеля и кобальта. В результате подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение.

Отмечается, что уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 млн тонн на сумму 5,7 трлн тенге.

«В ходе следствия приняты меры для возврата месторождения в пользу государства. Генеральной прокуратурой РК обвиняемый Токтабаев предан суду», – проинформировали в агентстве.