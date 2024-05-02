Ещё одно дело Гульмиры Сатыбалды передали в суд

Суд
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ранее ей уже судами было вынесено два приговора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба сообщила о направлении в суд дела в отношении Гульмиры Сатыбалды, передает Kazpravda.kz.

"Агентство завершило расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других обвиняемых по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекших тяжкие последствия", - говорится в информации.

Отмечается, что все участники процесса уже завершили ознакомление с материалами уголовного дела.

"В отношении Сатыбалды Г. с санкции следственного суда г.Алматы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Специализированный межрайонный уголовный суд г.Алматы", - сообщили в Антикоре.

Напомним, первый приговор Гульмире Сатыбалды был оглашен 4 мая 2023 года в Астане, тогда бывшую супругу предпринимателя Кайрата Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы за самоуправство, организацию похищения человека.

Второй приговор Гульмире Сатыбалды вынесли в июне 2023 года. Тогда она была приговорена к 8 годам лишения свободы по делу о присвоении и растрате чужого имущества.

 

#суд #расследование #уголовное дело #Антикор #Гульмира Сатыбалды

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