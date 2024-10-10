Дело о громком убийстве взято на особый контроль

Напомним, в ту злополучную ночь в одном из продуктовых магазинов райцентра между Шерзатом (сыном хозяина торговой точки) и двумя посетителями, не пожелавшими платить за взятую бутылку пива, завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку.

Злоумышленники вызвали подмогу. По словам родных Шерзата, на двух машинах приехали 13 человек, вооруженных ружьем и ножами. Они жестоко избили владельцев магазина, нанеся им ножевые ранения. Не приходя в сознание, Шерзат скончался в реанимационном отделении Талгарской районной больницы.

На следующий день родственники погибшего парня собрались перед зданием городской полиции, требуя найти и наказать виновных. Как рассказал отец Шерзата Каржаубай Нурымов, задержаны не все преступники.

– Требую объективного расследования, открытого суда и справедливого наказания в отношении убийц! – заявил отец подростка. – Мы слышали, что у виновных есть влиятельные родственники, поэтому уголовное дело могут закрыть, заволокитить или переквалифицировать. Этому не бывать, преступники не должны уйти от ответственности!

С официальным заявлением по факту убийства, вызвавшего огромный резонанс в обществе, выступила прокуратура Алматинской области. Как заверили в надзорном органе, уголовное дело взято на особый кон­троль. По подозрению в совершении преступления задержаны семеро подозреваемых, судом им санкционирован арест сроком на два месяца.

– Мы гарантируем объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств дела и привлечение виновных к ответственности, – подчеркнула представитель прокуратуры Аида Иманалиева. – Хотим заверить, что не будут допущены никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению. Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обратиться в прокуратуру либо полицию.

В эти же дни стало известно, что расследование убийства взято на контроль министром внутренних дел Ержаном Саденовым. В Талгар направлена специальная следственная группа МВД. В областном департаменте полиции изучают собранные доказательства преступления, в том числе записи камер видеонаблюдения. Как сообщили в полиции, установлена причастность к совершению убийства семерых подозреваемых. По доводам потерпевшей стороны проводится проверка в отношении остальных лиц, приехавших в ту ночь в магазин. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

Стражи порядка призвали граждан доверять только официальным источникам информации, напомнив, что за распространение ложных сведений грозит уголовная ответственность.

…Вчера целый день к месту трагедии, магазину семьи Полат, жители Талгара несли цветы.