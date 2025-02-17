Дело Шерзата: в полиции прокомментировали видео праздника подозреваемых в камере

В Сети распространились кадры, на которых подозреваемые в убийстве 16-летнего Шерзата Болата устраивают празднование в следственном изоляторе, передает Kazpravda.kz
На видео они пьют напитки, задувают свечи на торте и просят голосового помощника Алису поставить песню Кайрата Нуртаса «Туған күн». А кто-то снимает это все на телефон.
Видео вызвало шквал критики в соцсетях. Пользователи возмущены тем, как в СИЗО возможны подобные условия для обвиняемых в тяжком преступлении.
В полиции прокомментировали данную ситуацию.
«По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению», - сообщили в полиции.