День ратификации

Сенат
10
Акбарс Кожа

На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 9 апреля.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На предстоящем заседании палаты сенаторы рассмотрят Закон РК «О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан». Сотрудничество предполагает совместное производство и продажу экологически чистого водорода и аммиака, а также выработку единых технических и административных правил для бесперебойной передачи возобновляемой энергии между странами.

Следующим вопросом повестки станет Закон РК «О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки». Соглашение направлено на повышение эффективности взаимодействия и обеспечение ядерной и радиационной безопасности путем обмена, анализа и прогнозирования данных мониторинга радиационной обстановки.

Вместе с тем депутаты обсудили план работы Сената в соответствии с задачами ежегодного Послания Главы государства и распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.

#Сенат #заседание #повестка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]