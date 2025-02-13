Депутат Кожаев: «Штрафы – не панацея от систематических нарушений ПДД»

Сенатор выразил обеспокоенность по поводу того, что многие водители воспринимают штрафы как привычный механизм избегания ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенатор Марат Кожаев в своем депутатском запросе отметил, что несмотря на увеличение количества выявляемых нарушений правил дорожного движения, это не позволяет должным образом бороться с повторными нарушениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Основной массив нарушений приходится на фиксацию техсредствами в авторежиме, количество которых составило 3 708 084 нарушений ПДД. Существующая правоприменительная практика не позволяет должным образом пресекать систематические нарушения, так как невозможно привлечь водителя к ответственности за повторность нарушений, фиксируемых техсредствами в авторежиме, поскольку штраф выписывается владельцу транспорта без учета истории нарушений. Также отсутствует обязательное направление злостных нарушителей на пересдачу экзамена по ПДД, несмотря на систематическое игнорирование правил дорожного движения. Кроме того, технические средства фиксируют только факт нарушения, но не позволяют оценить уровень подготовки водителя и его склонность к грубым нарушениям и опасным действиям на дороге», - отметил сенатор.

Он выразил обеспокоенность и по поводу того, что некоторые водители с высокой платежеспособностью воспринимают штрафы как привычный механизм избегания ответственности. В Алматы зафиксирован случай, когда один и тот же водитель транспортного средства совершил за год 143 нарушения, выплатив штраф на сумму более трех миллионов тенге.

Для усиления профилактической работы, Марат Кожаев предложил направлять таких водителей на пересдачу, а также в случае необходимости - лишать их водительских прав.