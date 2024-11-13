Депутат Саиров: «Методы реваншистов нефтяной сферы из «старого» Казахстана все изощреннее»

Мажилис , Нефть и Газ , Коррупция
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Ерлан Саиров заявил о том, что методы реваншистов из «старого» Казахстана все изощреннее. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Несмотря на последовательные шаги со стороны государства по формированию и защите национальной буржуазии, методы протекции представителей реваншистов оказываются «живее всех живых!» Так, в августе 2024 года между ТОО «Каспий Шиппинг» и АО «Каражанбасмунай» был заключен договор, согласно которому ТОО «Каспий Шиппинг» обязалось оказать транспортно-логистические услуги по транспортировке нефти через Каспийское море от порта Актау до порта Махачкала. Несмотря на выполнение со стороны ТОО «Каспий Шиппинг» всех обязательств по исполнению договора, АО «Каражанбасмунай» не предпринимает каких-либо действий для исполнения договора», - рассказал депутат.

По его информации, многократные обращения ТОО «Каспий Шиппинг» в адрес АО «Каражанбасмунай» с запросом о предоставлении объемов остаются без ответа либо ответы носят формальный характер без конкретных сроков, со ссылками на отсутствие утвержденных Министерством энергетики РК объемов. А Минэнерго заявляет, что со стороны «Каражанбасмуная» не поступало запроса на транспортировку нефти.

«Кроме того, после объявления победителем отечественной компании ТОО «Каспий Шиппинг», по некоторым данным, объем был перенаправлен в «Мангистаумунайгаз», где оператором выступает предположительно та же невыигрывшая «Евразия», что похоже на сговор между поставщиками, чтобы не пустить на рынок казахстанскую компанию. Неопределенность ситуации приводит к простоям, убыткам и рискам для финансовой стабильности отечественной компании», - заявил мажилисмен.

Он отметил, что грубо нарушается статья 320 Предпринимательского кодекса РК о недопущении воспрепятствования законной предпринимательской деятельности субъектов бизнеса.

«Бесстыдно не выполняются прописанные в этом же кодексе механизмы защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также возмещение всех понесенных убытков. Беззастенчиво попираются принципы Закона РК «О государственных закупках» о недопущении сговора между участниками закупок; оказание поддержки отечественным производителям товаров, недопущение коррупционных проявлений», - возмутился Саиров.

#мажилис #компании #коррупция #нефть #Саиров

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