Депутат возмутился позицией Минсельхоза в отношении фермеров Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О проблемах реализации господдержки фермеров, занимающихся разведением молочного скота в своем депутатском запросе, рассказал на пленарном заседании сенатор Алишер Сатвалдиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По словам депутата, новые правила субсидирования, требующие наличия сельскохозяйственной земли, создают проблемы для более 30 фермерских хозяйств, а также десятков предприятий по переработке молока, расположенных в Шымкенте. Все они теперь не могут подать заявки на субсидии.

«В соответствии с новыми правилами при подаче заявки у товаропроизводителя должна быть в наличии земля со статусом «земли сельскохозяйственного назначения». Между тем, по закону землям города Шымкент присвоена категория «земли населенных пунктов или земли сельскохозяйственного назначения». Таким образом, система попросту не учитывает эти земли крестьян, и в системе Plem.kz они не могут подать заявление на получение субсидий», - озвучил возмущения крестьян Алишер Сатвалдиев.

Кроме того, парламентарий отметил, что представители Министерства сельского хозяйства, посетившие Шымкент, сочли нецелесообразным субсидирование местных хозяйств из-за несоответствия категории земель, отсутствия кормовых баз и пастбищ, а также несоблюдения ветеринарных требований. Однако крестьяне Шымкента решили проблему с кормовой базой для животных, завозя корма из Туркестанской области и арендуя землю в соседних селах.

«В результате такая позиция Минсельхоза может привести к остановке реализации ряда инвестиционных проектов. Учитывая это, считаем целесообразным внести изменения в правила субсидирования, чтобы фермеры Шымкента, занимающиеся племенным животноводством молочного направления, не остались без необходимой государственной поддержки», - заключил депутат.

Также о проблемах неэффективности выдаваемых субсидий агропромышленного комплекса высказался на заседании сенатор Закиржан Кузиев.