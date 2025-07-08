В комплексе будут работать залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики, тхэквондо и фитнеса

Фото: партия AMANAT

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев в рамках рабочих поездок в регионы посетили Кызылорду, сообщает Kazpravda.kz

Там они ознакомились с ходом строительства нового стадиона, возводимого в соответствии со стандартами УЕФА, встретились с футболистами, выслушали их предложения и замечания.

Мурат Абенов напомнил, что на прошедшем в Бурабае заседании Национального курултая Глава государства дал ряд поручений, касающихся развития футбола.

«Кызылординская область одной из первых приступила к реализации этих задач, начав строительство стадиона III категории по классификации УЕФА, полностью соответствующего международным стандартам. Уже в сентябре здесь пройдёт крупный матч. Кроме того, по инициативе акимата области футбольная команда «Кайсар» впервые играет без легионеров, делая ставку на отечественных спортсменов. Футбол – это народный вид спорта, и мы должны продвигать его на всех уровнях, чтобы заинтересовать молодёжь», – подчеркнул депутат.

Как сообщил руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Бахтияр Артаев, стадион будет предназначен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города, здесь смогут тренироваться горожане, молодёжь и дети.

В комплексе будут работать залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики, тхэквондо и фитнеса. Стадион на 11 тысяч зрителей строится за счёт средств местного бюджета и станет одним из крупнейших спортивных объектов в истории региона.

В настоящее время уже установлены металлические конструкции трибун, возведены стены, внутренние помещения и наружные витражи. Параллельно ведутся оборудование футбольного поля, внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

Во время встречи представители футбольной команды озвучили депутатам ряд актуальных проблем, связанных с игрой без легионеров, в частности, организационные сложности. Мажилисмены пообещали взять эти вопросы под контроль.