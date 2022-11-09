Депутаты требуют рассмотреть вопрос смены собственника "АрселорМитталТемиртау"

Государство и казахстанцы ничем не обязаны Митталу. Такое заявление сделали сегодня депутаты, и потребовали принять меры в отношении топ-менеджмента «АрселорМиттал Темиртау», сообщает Kazpravda.kz.

Запрос группы мажилисменов зачитал Юрий Жулин.

Он констатировал, что за эти годы аварии на «АрселорМиттал Темиртау» стали обыденностью.

«Проверки выявляют даже не сотни, тысячи нарушений. Причем трагедии происходят нередко по причине элементарного игнорирования требований промышленной безопасности.

К примеру, такой безответственный подход этим летом привел к гибели 4 рабочих из-за обрушения печи в одном из цехов металлургического комбината. Сколько будет продолжаться такая ситуация? Сколько страна будет скорбить и выражать соболезнования родственникам погибших шахтеров и металлургов? И сколько еще депутаты будут получать отписки на многочисленные запросы о проблемах на предприятиях Миттала? Государство и наши граждане ничем не обязаны этому инвестору», - возмутился мажилисмен.

Жулин отметил, что Лакшми Миттал «сполна окупил свои затраты миллиардами долларов прибыли благодаря экономии на модернизации, социальных обязательствах, зарплатах рабочих».

«Что это за зарплата, если металлург или шахтер не могут накопить достойную пенсию к 50 годам! О неудовлетворительном состоянии оборудования, аварийности и травматизме уже и говорить не приходится. Если по стране на производстве смертность снижается, то в «АрселорМиттал Темиртау» она растет», - сказал депутат.

Он отметил, что «сверхдоходы Лакшми Миттала стали возможны и благодаря постоянной государственной поддержке в виде налоговых льгот и других преференций». По данным депутатов, только в 2014-15 годах объем господдержки составил порядка 50 млн. долл.

«Все эти годы Миттал только выкачивает прибыль из отечественных предприятий, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Систематически нарушает взятые инвестобязательства, игнорируя интересы государства. Очевидно, что такое отношение неминуемо приведет к негативным последствиям для предприятий и отрасли в целом. Столь беспощадная, по сути, колониальная эксплуатация национальных ресурсов, а главное наших граждан, абсолютно несовместима с принципом справедливой экономики, о которой говорит глава государства. В любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно бы стало законным основанием для решительных действий, вплоть до расторжения договора», - отметил депутат.

Юрий Жулин добавил, что Правительство должно, опираясь на национальное и международное законодательство, принципиально и жестко требовать от данного инвестора проведение глубокой модернизации производства, расширение мощностей, соблюдение прав рабочих на безопасный труд и достойную зарплату, а также экологических норм. Необходимая правовая база для этого имеется.

«Президент уже поручил провести комплексную проверку «АрселорМиттал Темиртау» и определить, достаточны ли инвестиции в техническую модернизацию. Считаем, что до завершения расследования произошедшей аварии топ-менеджмент компании должен оставаться под подпиской о невыезде и нести всю полноту ответственности. Хватит перекладывать ответственность на рядовых менеджеров и рабочих!

Правительству уже пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника в случае дальнейшего демонстративного нежелания «АрселорМиттал» уважать наши законы и выполнять взятые обязательства», - сказал мажилисмен.