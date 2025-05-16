За истекший период 2025 года пресечено 62 канала поставки наркотиков и психотропных веществ, ликвидировано 10 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято свыше 3,5 тонн наркотических веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особо отмечена эффективная работа сотрудников Мангистауской области, Алматы, Шымкента и области Ұлытау.

Указанные примеры демонстрируют принципиальность и проактивную позицию отдельных сотрудников силового блока.

За проделанную работу в данном направлении 5 мая Указом Главы государства сотрудник центрального аппарата МВД и два начальника управления областных прокуратур (Мангистауской области и области Ұлытау) награждены орденами «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышұлы, два сотрудника ДП (Алматинской и Карагандинской областей) – медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Кроме того, ряд сотрудников силовых структур (12 сотрудников органов прокуратуры, 4 сотрудника органов национальной безопасности, 4 сотрудника органов экономических расследований и 5 сотрудников органов внутренних дел) удостоен ведомственных наград.

Работа по борьбе с наркобизнесом продолжается и находится на постоянном контроле компетентных органов.