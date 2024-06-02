Десять тонн рыбы изъято у браконьеров в Урало-Каспийском бассейне

Фото: МВД РК

На территории Урало-Каспийского бассейна органами внутренних дел проведено профилактическое мероприятие «Бекіре», передает Polisia.kz.

«За два месяца выявлено и пресечено 292 факта браконьерства, незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. Возбуждено 62 уголовных дела, выявлено 230 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 4,7 млн тенге», - сообщили в МВД.

У нарушителей изъято почти 10 тонн рыбы, в том числе около две тонны рыбы осетровых пород, 75,5 кг икры, 12 плавательных средств, а также 29 кг раков.

Расследуется.