Десять тонн рыбы изъято у браконьеров в Урало-Каспийском бассейне

Экология
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Итоги рыбоохранной акции подвели в МВД, передает Kazpravda.kz

Фото: МВД РК

На территории Урало-Каспийского бассейна органами внутренних дел проведено профилактическое мероприятие «Бекіре», передает Polisia.kz.

«За два месяца выявлено и пресечено 292 факта браконьерства, незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. Возбуждено 62 уголовных дела, выявлено 230 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 4,7 млн тенге», - сообщили в МВД.

У нарушителей изъято почти 10 тонн рыбы, в том числе около две тонны рыбы осетровых пород, 75,5 кг икры, 12 плавательных средств, а также 29 кг раков.

Расследуется.

#браконьерство #рыба #Урало-Каспийский бассейн

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