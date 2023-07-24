Десять жилых комплексов строили без разрешения в Караганде

Общество, Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

15 компаний оштрафованы за незаконное привлечение средств дольщиков.

Фото: Kazpravda.kz

В Караганде решением суда приостановлено строительство десяти жилых комплексов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По данным администрации региона, застройщики приступили к работам без разрешительных документов. Внеплановую проверку провело управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Недобросовестные застройщики были выявлены в ходе мониторинга Отделом архитектуры и градостроительства Караганды.

«Данные были переданы нам, а мы уже провели внеплановую проверку десяти компаний и подали иск о нарушениях в суд. Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям 314 «Строительство без проектной документации», 321 «Строительство без сопровождения авторско-технического надзора» и 463 «Строительство без талона-уведомления ГАСК» КоАП РК. На всех наложены штрафы», – сообщил государственный строительный инспектор Думан Касымжанов.

По его словам, если замечания не будут устранены, объекты не допустят к эксплуатации и они не получат акта приёмки. 

В список недобросовестных застройщиков вошли:

- ТОО «T-K Building» (ЖК «Al-Farabi»);

- ТОО «TT INVEST-2022» (ЖК «Хан»);

- ТОО «Satti Lux Stroy» (ЖК «Нура»);

- ТОО «Baiterek-2022» (ЖК «Аманат»);

- ТОО «СМК Group» (ЖК «Baiterek»);

- ИП «Григорян Ш. Н.» (МЖД);

- ТОО «TBL building» (МЖД «Tole Bi 2»);

- ТОО «Revival Аlliance» (МЖД по ул. Ержанова, 63/2);

- ТОО «ККК Бетон» (ЖК «Бақытты отбасы»);

- ТОО «Optima-Stroy» (ЖК «Династия»).

Отмечается, что в экономическом суде сейчас находятся иски о признании трёх жилых комплексов самовольной застройкой. Это ЖК «Al-Farabi» (застройщик ТОО «Т-К Building»), ЖК «Хан» (застройщик ТОО «ТТ-Инвест») и ЖК «Нура» (застройщик ТОО «Satti Lux Stroy»).

Также 15 компаний были оштрафованы по статье 320 за незаконное привлечение средств дольщиков. Подробный список опубликован в Instagram @gask_krg. В работе управления ГАСК находятся ещё две компании с подобным нарушением, добавили в областном акимате. 

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