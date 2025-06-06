Без труда не выловишь рыбку из пруда

Есть такая поговорка: «Первое дыхание у всех, десятое – только у чемпионов». Это изречение и характеризует нашего героя спорта. Один хороший знакомый назвал его казахским ихтиандром. И по праву, ведь Аскар – один из самых известных ватерполистов Казахстана. В составе алма-атинского «Динамо» он дважды выигрывал чемпионат СССР, побеждал на первенствах Европы, чемпионатах мира среди ветеранов, является чемпионом Азиатских игр, участником Олимпиады в Сиднее. Да и сегодня Оразалинова можно встретить в бассейне. Любо-дорого смотреть, когда ветеран три раза в неделю спускается в воду, чтобы получить очередной заряд бодрости. Играя с более молодыми спортсменами, практически ни в чем им не уступает. Может, только в скорости. Но это компенсируется опытом. В его действиях прослеживается высокое исполнительское мастерство.

– Это потребность, – рассказывает сам Аскар. – Некомфортно чувствуешь себя, если хотя бы раз в неделю не сходишь на тренировку. Это еще и привычка, которая стала твоей профессией. Если оглянуться назад, то уже более полвека прошло, как я записался в секцию плавания. Тогда и не помышлял, что стану ватерполистом. Просто мы, ребята со двора, ходили и искали, чем себя занять. В одно время увлеклись гимнас­тикой, затем подались на хоккей. Но по чьей-то подсказке оказались в бассейне алма-атинского Дома пионеров. Месяц ходили на плавание. Там был своеоб­разный экзамен на зачис­ление: если укладываешься в норматив – в 1 минуту 20 секунд, – тебя зачисляют в секцию. Наша компания не сумела выполнить эти требования. Утром другого дня в бассейн нас не пустили… Но помог случай. Проходящий мимо тренер ватерполистов Валерий Иншаков спросил: «А водным поло не хотите заниматься?» Так я познакомился с ватерполо.

Аскару понравился этот игровой вид спорта. И он проявлял завидное упорство в совершенствовании своего мастерства. Не пугали его даже физические нагрузки. А вот друзья, с кем пришел в бассейн, покинули секцию добровольно. Он остался один. Именно в тот период Иншакова переводили в одну из алма-атинских спортивных школ. Он перспективную молодежь забрал с собой. Но Аскар попросил, чтобы его оставили в группе, которую вел Лев Николаевич Смолеев. Так он попал к одному из самых перспективных наставников того времени.

Вот что рассказывает Оразалинов о своем тренере: «Не ошибусь, если скажу, что этому человеку больше подходит долж­ность тренера-педагога. Он вводил нас в курс специализации с таким интересом, что мы охотно шли в бассейн. Придумывал всякие игры на воде, заставлял нас отдаваться этому делу с большой пользой для себя. Поэтому для нас появление на тренировках было праздником для души. Он сумел привить своим ученикам любовь к спорту, и в 1978 году я впервые стал участником Спартакиады школьников в Ташкенте».

В столице Узбекистана казахстанцы, на удивление многих тренеров Советского Сою­за, показали зрелищную игру и на равных боролись с ватерполистами РСФСР, Украины и Узбекистана. Эта четверка и разыграла медали. Но представители Казахской ССР в призовую тройку не попали. Однако по «рисунку» игры команда смотрелась не хуже основных своих соперников. Именно в тот год Аскар получил приглашение не только в молодежную команду СССР, но и в алма-атинское «Динамо», которым руководил Панченко.

Конец гегемонии москвичей

– Эти годы, – вспоминает Аскар Оразалинов, – стали для меня настоящими университетами. – Я, как прилежный студент, учился у старших своих товарищей. Для меня кумирами были Баранов, Горшков, Лошкин, Рахимов, Котенко. Их похвала доставляла большое удовольствие, заставляла тренироваться еще больше.

В том памятном году впервые алма-атинское «Динамо» завоевало бронзовые награды. Повторило этот успех еще через два года. Произошло это именно в тот год, когда с динамовцами стали работать Станислав Пивоваров и Михаил Черных. Было обидно, что алма-атинцы тогда вперед пропустили команду МГУ только по дополнительным показателям. Москвичи опередили динамовский коллектив всего на один мяч. Но последующие два года – 1981-й и 1982-й – стали поистине триумфальными для казахстанской команды. Она крушила одного соперника за другим. И дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета союзного чемпионата. К тому же во второй год чемпионства выиграла и Кубок страны. Была завершена гегемония московских команд, которые много лет одерживали викторию в этом виде спорта.

За счет чего все-таки это произошло? По мнению Оразалинова, к этому успеху коллектив шел целенаправленно. Во-первых, состав наигрывался уже несколько лет. Ватерполисты уже знали, кто и как действует, где должен быть во время атаки и обороны. Ребята даже вне бассейна обсуждали свои действия. Это действительно был коллектив единомышленников. Но близкими друзьями Аскара были Саша Полухин и Нурлан Мендыгалиев. Они вместе занимались спортом с детства. Во-вторых, у руля коман­ды стояли люди, которые болели за достижения. Они внесли в работу новые методы. Один из них – неимоверные физические нагрузки. Вспомнил Аскар, как иногда врач команды после таких вот тренировок старался что-то возразить Пивоварову. Но он и слушать не хотел. «Чтобы победить, – говорил Станислав Дмитриевич, – нужно терпеть. Терпеть на тренировках, на играх и в быту». И ­команда терпела. Разработанная тренерами методика на интенсивность плавания на разные дистанции – от 200 до 800 мет­ров – давала результат. Спортсмены на играх превосходили своих соперников в скорости.

Стремление к успеху

Как заноза в сердце сидит сегодня поражение в финале Кубка европейских чемпионов 1983 года. Казахстанцы проиграли тогда немецкому «Шпандау-04». И, по мнению специалистов водного поло, это поражение – итог судейского беспредела.

– В том розыгрыше мы провели около 15–16 игр, – рассказывает Аскар Оразалинов. – На нашем пути даже был один из сильнейших клубов тогдашней Югославии, «Партизан». Мы и с этим коллективом разобрались. Запомнилось то, что в белградском бассейне яблоку негде было упасть. Трибуны были заполнены до отказа. Рев стоял неимоверный. Мы не слышали даже друг друга. И все равно победили. Потом в финале принимали немецкую команду. Не дома, правда, а в московском «Олимпийском». И мы выиграли с разницей в три мяча. Я, кстати, в том поединке забил пять голов. За это благодарен своим звездным партнерам. Их защитники соперников старались не упустить из виду. Я, тогда еще малоизвестный в мире спортсмен, легко уплывал и преуспевал в атаке. В ответной игре со мной уже так не церемонились. Старались лишить пространства, не давали бросать по воротам. Но все равно у меня получилось три результативных «выстрела». В той игре, правда, судьи правдами и неправдами тянули немецкую команду на чемпионский трон. И им удалось это сделать…

Много еще памятных событий произошло в жизни Оразалинова. Он всегда стремился к успеху. Потому что дух победителя вырабатывался не один год. В советский период, кроме чемпионства и Кубка страны, он дважды становился победителем универсиады. Столько же раз был вторым и пять раз третьим в чемпионате СССР. Побеждал на европейских первенствах.

– Все это стало возможным благодаря моим друзьям и тренерам по команде, – говорит ветеран. – Мы много времени проводили вместе. У ветеранов учился мудрости и выдержке в бассейне. Пахал так, чтобы соперники уважали. На встречу с нами противники настраивались по-особому. Самое главное то, что в то время алма-атинцы выступали исключительно своими воспитанниками. И в нашей разговорной речи слово «легионер» практически не употреблялось.

Зигзаги судьбы

На исходе своей спортивной карьеры Аскар Оразалинов отправился покорять пьедесталы почета таких государств, как Венгрия, Нидерланды и Испания. И не просто отбывал номер, но являлся одним из лидеров. Поучителен такой пример. Когда выступал в Венгрии, один из молодых игроков команды пожелал, чтобы после тренировок с ним дополнительно работал именно казахстанский ватерполист. И Аскар Оразалинов охотно возил­ся с молодым парнем по имени Тамас Молнер. Смотрел игры с его участием, подсказывал недостатки, отмечал успехи. Потом этот спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом. И однажды на ветеранском турнире они вновь встретились и крепко пожали друг другу руки. Молнер тогда сказал: «Ваши уроки помогли мне стать мастером». Кстати, сборная Венгрии – самая титулованная команда в мире по водному поло. Они 17 раз завоевывали медали на главных стартах четырехлетия и из них девять раз становились «золотыми».

Не только в далекой Венгрии раскрылся талант Аскара Сабалаковича как тренера. Он после завершения спортивной карьеры несколько лет тренировал сборную Казахстана. Стал играющим тренером на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Наша команда выступила там удачно, заняв девятое место. Через два года после этого под его руководством коллектив ватерполистов выиграл Азиатские игры в Пусане (Южная Корея). Но достойного результата на следующей Олимпиаде в Афинах не показал.

– Сказалось то, что в команде были возрастные игроки, – рассказывает Оразалинов. – После третьего периода проседали, поэтому нужно было омолаживать состав. И мы с руководством спорта рес­публики составили многолетний план развития водного поло.

Однако ушел в отставку Даулет Турлыханов, и через некоторое время на его мес­то пришел Темирхан Досмухамбетов. Он вызвал на ковер Оразалинова и спросил: «Сможем ли взять золотые награды на Азиатских играх в Дохе?» Аскар Сабалакович реально оценил ситуацию. «Будем биться только за призовое место», – ответил он. В действительности команда была сырая. Рассчитывать на 17-летних парней было бы глупо. Они уступали в мастерстве нескольким командам. В частности, команде Японии, с которой, однако, сумели достойно сыграть вничью в полуфинале. Только пенальти определил будущего финалиста. Им стала команда Японии, в которой выступали мастера высокого класса. С некоторыми Аскар Оразалинов был знаком хорошо. Они играли против него на многих международных стартах. Однако в олимпийском отборе его команда сыграла ниже своих возможностей. И он ушел с поста главного тренера сборной. Предложили новую должность – директора строя­щегося лыжно-биатлонного стадиона в Талгаре. Страна готовилась к зимним Азиатским играм 2011 года. О том, что и с этими обязанностями он справился успешно, говорит тот факт, что лыжно-биатлонный стадион получил сертификат от международной организации. Теперь здесь можно было проводить даже олимпийские старты. Находясь на этой должности, знаменитый ватерполист набирался опыта управленческой работы. Сумел даже окончить университет Нархоз.

После пяти лет управленческой работы занимался бизнесом. Сегодня на заслуженном отдыхе. Но водное поло в его сердце. Он часто участвует в ветеранских турнирах. Победитель ряда состязаний, в том числе и мировых первенств.

Перед тем как расстаться, мы задали ему один вопрос: «Что нужно сделать, чтобы поднять водное поло на уровень динамовской команды советского перио­да?» Он, не задумываясь, сказал:

– У нас сегодня двойной стереотип менталитета. Одни могут позволить себе купить место в секции, оплатить время, проведенное в бассейне, другие – нет! А мечтающих заниматься водным поло детей очень много. Они остаются за бортом спортивных секций. Поэтому нужно изменить отношение к этому виду. Сделать его более доступным для подрастающего поколения. Для этого необходимо каждому тренеру в Алматы, к примеру, дать по 15–20 бесплатных абонементов. Он их должен отдать тем ребятам, которые хотят заниматься спортом. Тогда, может быть, три-четыре человека в будущем будут пополнять число кандидатов в сборной РК. И это мнение сложилось у меня по примеру моего детства. В то время каждый мальчишка мог попробовать свои силы не только в водном поло, но и в других видах спорта. И росли мастера, которые потом стали профессионалами и принесли славу Родине...