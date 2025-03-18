Детеныши туркестанской рыси попали в фотоловушку в Алматинском заповеднике

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Туркестанские рыси за последний год 32 раза попали в объектив фотоловушек в Алматинском заповеднике.

Туркестанская рысь (лат. Lynx lynx isabellinus) – хищное млекопитающее, относящееся к роду рысей семейства кошачьих. На территории Алматинского заповедника она обитает на высотах от 1200 до 3500 метров над уровнем моря.

Благодаря исследованиям, проведённым в последние годы, было установлено, что рысь встречается и в альпийском поясе.

«В летний период на территории заповедника была зафиксирована рысь на фотоловушке, установленной на высоте 3500 метров над уровнем моря. С момента начала научных исследований фотоловушки зафиксировали одного детёныша. Позднее при визуальном наблюдении было установлено, что он передвигается вместе с двумя детёнышами. Детёныши остаются с матерью до двух лет», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Там же добавили, что за последний год фотоловушки в Алматинском заповеднике зафиксировали рысь 32 раза, что подтверждает её постоянное присутствие в данной местности. Внесена в Красную книгу Казахстана (III категория). Кроме того, рысь включена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN).