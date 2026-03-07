Детерминированный хаос разума

Колонка обозревателя
2
Аскар Бейсенбаев

В моем любимом сериале ­«Теория Большого взрыва», который я искренне советую посмотреть каждому, скрыто гораздо больше, чем просто закад­ровый смех. Это кладезь научных знаний и редкий пример того, как высокая наука становится частью нашей общей культуры. В съемках участвовали личности, чьи имена вписаны в историю: Стивен ­Хокинг, видевший Вселенную сквозь приз­му черных дыр, и Илон Маск, меняющий мир прямо сейчас. Когда гении такого масштаба соглашаются на камео (эпизодические роли), ситком превращается в некий интеллектуальный ценз.

коллаж Аскара Бейсенбаева при помощи Gemini

Сериал пронизан диалогами, которые в «чистом виде» поймут не все, но их филигранность буквально примагничивает внимание. Например, разъяснение физиком Шелдоном Купером своей подруге Пенни (далекой от квантовой механики) основ теории хаоса: «Теория хаоса предполагает, что даже в детерминированной системе, при условии, что формула, описываю­щая ее поведение, нелинейна, малейшее изменение исходных данных может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям» – меня лично просто восхищает! Для тех, кто не силен в терминах, расшифрую: мир чертовски сложен и непредсказуем!

Современный человек, ошеломленный реальностью от пугающих скоростей искусственного интеллекта до глобальных конфликтов, парадоксально бежит не от хаоса, а в самую его гущу. Пролистывание ленты TikTok или Instagram, где мы замираем на различных видео, лишенных логики, – это попытка мозга спрятаться в завораживающем бессмыслии. Нам не нужна суть, нам важен сам процесс, даю­щий иллюзию сопричастности к окружающему миру. Мы остаемся с впечатлениями, которые потом сами не можем объяснить. На этом фоне расцветает индустрия «простых рецептов». Пока ученые годами ищут истину, новоявленные инфоцыгане раздают рецепты счас­тья в три клика. Мы подсели на этот интеллектуальный фастфуд, воспринимая шум как руководство к действию.

В Казахстане этот культ «успешного успеха» порой напоминает национальное бедствие. Мы наде­емся, что покупка курсов по «визуализации богатства» у блогеров поможет обуздать хаос. Но это «тупая надежда» – наивная попытка обмануть сложную формулу жизни простым множителем. Мы доб­ровольно идем к шарлатанам за «анестезией», напрочь забывая о профессионалах, о науке, о реальном опыте. Настоящий интеллект начинается там, где заканчивается поиск легких путей. Мир детерминирован, но нелинеен, и понять его можно, только если мы перестанем искать «волшебные таблетки» и снова начнем учиться думать, анализировать и сомневаться.

Вспоминая свое детство, я вижу не мерцание экрана смартфона, а искры ночных костров и поездки с родственниками, державшими скот, на дальние пастбища – джайляу. Помню свои ежедневные побеги, несмотря на мамины запреты, на берег полноводной тогда реки Чу. Жаль, что сегодня эта река мелеет, а ее былая буйная зелень исчезает на глазах. Вместе с ней словно уходит и наша способность просто созерцать мир, не пытаясь упаковать его в минутный ролик. Мы променяли живое тепло кост­ра и тишину степи на холодный свет дисплея и бесконечный шум уведомлений...

Я понимаю, что многое в жизни изменилось. Но, может, пора хоть как-то возвращаться к истокам? Вместо очередного сторис – открыть книгу. Вместо сомнительного «гуру» – выбирать научную литературу или качественные сайты и сериалы, над которыми работали ученые, а не маркетологи. Настоящая магия жизни – в ее сложности. Понять ее можно, только если мы перестанем искать легкие пути и снова начнем думать самостоятельно.

Все колонки автора
#общество #жизнь #социум #детерминированный хаос разума #разум

Популярное

Все
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
«Хорошая» девочка
Сапиенс: право на лидерство
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Климат и углеродные рынки
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

«Хорошая» девочка
Пятая графа
У побед – женское лицо
Все мы немного Панч

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]