Сериал пронизан диалогами, которые в «чистом виде» поймут не все, но их филигранность буквально примагничивает внимание. Например, разъяснение физиком Шелдоном Купером своей подруге Пенни (далекой от квантовой механики) основ теории хаоса: «Теория хаоса предполагает, что даже в детерминированной системе, при условии, что формула, описываю­щая ее поведение, нелинейна, малейшее изменение исходных данных может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям» – меня лично просто восхищает! Для тех, кто не силен в терминах, расшифрую: мир чертовски сложен и непредсказуем!

Современный человек, ошеломленный реальностью от пугающих скоростей искусственного интеллекта до глобальных конфликтов, парадоксально бежит не от хаоса, а в самую его гущу. Пролистывание ленты TikTok или Instagram, где мы замираем на различных видео, лишенных логики, – это попытка мозга спрятаться в завораживающем бессмыслии. Нам не нужна суть, нам важен сам процесс, даю­щий иллюзию сопричастности к окружающему миру. Мы остаемся с впечатлениями, которые потом сами не можем объяснить. На этом фоне расцветает индустрия «простых рецептов». Пока ученые годами ищут истину, новоявленные инфоцыгане раздают рецепты счас­тья в три клика. Мы подсели на этот интеллектуальный фастфуд, воспринимая шум как руководство к действию.

В Казахстане этот культ «успешного успеха» порой напоминает национальное бедствие. Мы наде­емся, что покупка курсов по «визуализации богатства» у блогеров поможет обуздать хаос. Но это «тупая надежда» – наивная попытка обмануть сложную формулу жизни простым множителем. Мы доб­ровольно идем к шарлатанам за «анестезией», напрочь забывая о профессионалах, о науке, о реальном опыте. Настоящий интеллект начинается там, где заканчивается поиск легких путей. Мир детерминирован, но нелинеен, и понять его можно, только если мы перестанем искать «волшебные таблетки» и снова начнем учиться думать, анализировать и сомневаться.

Вспоминая свое детство, я вижу не мерцание экрана смартфона, а искры ночных костров и поездки с родственниками, державшими скот, на дальние пастбища – джайляу. Помню свои ежедневные побеги, несмотря на мамины запреты, на берег полноводной тогда реки Чу. Жаль, что сегодня эта река мелеет, а ее былая буйная зелень исчезает на глазах. Вместе с ней словно уходит и наша способность просто созерцать мир, не пытаясь упаковать его в минутный ролик. Мы променяли живое тепло кост­ра и тишину степи на холодный свет дисплея и бесконечный шум уведомлений...

Я понимаю, что многое в жизни изменилось. Но, может, пора хоть как-то возвращаться к истокам? Вместо очередного сторис – открыть книгу. Вместо сомнительного «гуру» – выбирать научную литературу или качественные сайты и сериалы, над которыми работали ученые, а не маркетологи. Настоящая магия жизни – в ее сложности. Понять ее можно, только если мы перестанем искать легкие пути и снова начнем думать самостоятельно.