Девушка пришла в свадебном платье на тестирование в Кокшетау

Фото: instagram.com/ruslan_yemelbayev

В Кокшетау девушка пришла на тестирование в день своей свадьбы и привела жениха. Об этом на своей странице в Instagram сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня в Кокшетау на комплексное тестирование для поступления в магистратуру пришел необычный тестируемый. Счастливая невеста решила не пропускать важный экзамен и пришла сдать тесты в сопровождении жениха.

Желаю молодой паре любви и взаимопонимания, а невесте – удачи", – написал Емелбаев.