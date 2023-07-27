Девушка пришла в свадебном платье на тестирование в Кокшетау
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
День сдачи комплексного тестирования совпал с днем бракосочетания
В Кокшетау девушка пришла на тестирование в день своей свадьбы и привела жениха. Об этом на своей странице в Instagram сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня в Кокшетау на комплексное тестирование для поступления в магистратуру пришел необычный тестируемый. Счастливая невеста решила не пропускать важный экзамен и пришла сдать тесты в сопровождении жениха.
Желаю молодой паре любви и взаимопонимания, а невесте – удачи", – написал Емелбаев.