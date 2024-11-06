Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Шымкенте

Случайный очевидец увидел, что девушка собирается совершить суицид и сообщил об этом в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Происшествие произошло вчера ночью. Жительница Шымкента вышла за ограждение моста и собиралась спрыгнуть.

На место в течение полутора минут прибыл патрульный инспектор Мейиржан Барат, который незамедлительно бросился на ее спасение.

Стражу порядка удалось вывести ее в безопасное место.

«Благо, я был неподалеку. Успел. Это мой долг», – кратко рассказал офицер.

Сейчас жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает.