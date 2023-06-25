Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео

Карагандинка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на karaganda_vkurse.

Фото: Kazpravda.kz

27-летняя девушка осталась жива после падения на землю. В тяжелом состоянии комы с диагнозом «ушиб головного мозга» она доставлена в больницу.

По словам автора ролика, в квартире девушки были какие-то парни, которые убежали.

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.