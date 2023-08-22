Девятого утонувшего в реке Сырдарья нашли в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz

В Отырарском районе Туркестанской области нашли девятого утонувшего в реке Сырдарья, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В 12:25 нашли еще одного взрослого. Поиски двух несовершеннолетних продолжаются", - сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Напомним, накануне вечером, 21 августа, в селе Коксарай Отырарского района в реке Сырдарья, вблизи дорожного моста, утонули сразу 11 человек. Трагедия произошла во время отдыха 4 семей из 20 человек.

По данным акимата, из 20 человек утонули 11 - пятеро детей и шестеро взрослых. Утром 22 августа нашли восьмое тело.

В розыскных мероприятиях задействованы 144 бригады, 16 единиц техники и 6 плавательных средств.