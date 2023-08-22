11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

По словам родственников, они все пытались спасти ребенка.

Фото пресс-службы акимата Туркестанской области

В акимате Туркестанской области прокомментировали трагедию, произошедшую в Отырарском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Отдых на берегу реки Сырдарья в Отырарском районе обернулся трагедией для членов четырех семей из одной династии. Накануне вечером, около 18.00, поступило сообщение от жителей о том, что утонули люди. По данным акимата, из 20 человек утонули 11 - пятеро детей и шестеро взрослых.

"Это 4 брата и их семьи. Будут выяснять, почему они утонули. Со слов родственников, они вышли с тоя, с мероприятия в ауле. Возвращались домой и по дороге решили отдохнуть. Кто-то из детишек поскользнулся и они все побежали спасать. По крайней мере, так они говорят. Они не шли купаться, они просто решили отдохнуть, все были в одежде", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при областном департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб, на место происшествия направлены работники акимата Отырарского района, районного отдела по ЧС, лесного хозяйства, волонтеры, которые сразу же приступили к розыскным мероприятиям.

На данный момент обнаружены тела восьмерых человек. Поиски тел остальных трех продолжаются.

Всего в розыскных мероприятиях задействованы 144 бригады, 16 единиц техники и 6 плавательных средств.

Вопрос находится на непосредственном контроле главы области Дархана Сатыбалды.

"Первый заместитель акима области Зулыпхар Жолдасов и заместитель акима области Бейсен Тажибаев посетили место трагедии и провели инструктаж. Они также побывали в домах погибших и выразили соболезнования родным. Им окажут соответствующую помощь", - добавили в пресс-службе.

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