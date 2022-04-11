Общество
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане

В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране госкорпорация «Правительство для граждан» приняла решение возобновить работу дежурных ЦОНов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Таким образом, с 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9:00 до 20:00. Остальные продолжат работу по стандартному графику – с понедельника по пятницу 9:00 до 18:00.

Список и адреса дежурных ЦОНов в каждом областном центре

 

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