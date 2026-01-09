Закон «О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования» будет способствовать дальнейшему укреплению позиции нашей страны на международной арене, повышению мобильности студентов и специалистов, а также углублению интеграции образовательных систем Казахстана и Центральной Азии. Наряду с расширением академической и профессиональной мобильности значительно будет упрощена процедура признания дипломов, степеней и иных квалификаций. К слову, Казахстан станет первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепит позиции страны как регионального образовательного хаба.

– Рассмотренный закон предус­матривает развитие сотрудничества между сторонами в сфере высшего образования. В частности, положения конвенции направлены на обеспечение открытой и своевременной оценки квалификации среди подписавших ее стран. Надеемся, что одобрение закона будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства между странами-участницами, а также повышению престижа системы образования страны, – отметил спикер Сената, комментируя одобренный закон.

Конвенция, в частности, предус­матривает открытие новых рынков для экспорта образовательных услуг казахстанских вузов, а также трансфер новых образовательных практик и технологий обучения. Как стало известно в ходе обсуждения закона, в Казахстане может появиться единый цифровой портал для признания иностранных дипломов.

О планах по цифровизации этой процедуры сообщил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, отвечая на вопрос сенатора Бауыржана Каниева. Депутат подчеркнул, что сегодня процесс признания иностранных квалификаций осуществляется через несколько ведомств, что создает сложности и затягивает сроки для граждан. В этой связи депутат напомнил о международных обязательствах Казахстана и поинтересовался, планируется ли создание единой цифровой системы, а также ее интеграция с международными платформами, такими как UNESCO, DOKEO и Convention Network, для онлайн-проверки и подтверждения дипломов.

По словам вице-министра, вопрос цифровизации является одним из ключевых при реализации международного соглашения о признании квалификаций.

– На сегодняшний день все дипломы, которые подлежат процедуре нострификации, поэтапно переводятся в цифровой формат. Формируется единая база данных, которая будет аккумулировать информацию о признанных документах, – сообщил Ешенкулов.

Кроме того, при министерстве планируется создание специализированного центра, оператором которого выступит само ведомство. Именно там будет сосредоточена основная цифровая база данных по иностранным дипломам. При этом прямой интеграции с международными образовательными базами данных на данном этапе не предусмотрено. Однако, как уточнил вице-министр, такие системы могут использоваться для получения необходимых сведений и подтверждений, что позволит упростить процедуры и существенно сократить сроки нострификации.

Таким образом, процесс признания иностранных дипломов в Казахстане постепенно движется в сторону цифровизации. Остается вопрос темпов: как быстро единая база перестанет быть планом и станет удобным инструментом для граждан.

Согласно повестке, в ходе заседания также ряд депутатов Сената был избран в состав совместной комиссии палат Парламента РК по проекту Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК». В состав комиссии от Сената вошли председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, который также был определен содокладчиком; председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев; член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Наурызбай Байкадамов и член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Мурат Кадырбек.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, депутат, журналист Бибигуль Жексенбай обеспокоена закрытием в стране ряда печатных изданий и ликвидацией редакций. Она напомнила слова Главы государства в интервью газете «Түркістан» о том, что традиционная пресса сегодня стоит на пороге нового этапа развития, подчеркнув, что краткие форматы информации наносят вред способности человека к осмысленному восприятию.

– В этой связи роль газет и журналов, особенно традиционных печатных изданий, возрастает. Президент подчеркнул, что общество должно ценить содержательную и глубинную информацию. Данная позиция Главы государства подчеркивает актуальность сохранения традиционной прессы, в том числе районных и местных газет как важнейших институтов национальной культуры мышления, исторической памяти и правовой преемственности, – считает сенатор.

По ее мнению, международный опыт свидетельствует о том, что сохранение и цифровизация районной и местной прессы во многих странах рассматриваются как стратегическое направление национального значения.

– Ситуация в Казахстане в данном направлении вызывает серьезную обеспокоенность. Согласно официальным данным, в 2025 году в стране прекратили выход в печатном формате 286 газет и 689 журналов. В первую очередь это затронуло районные и местные издания. Между тем именно они являются для многих регионов безальтернативным источником исторической, правовой и социальной информации, – сказала депутат.

Она подчеркнула, что закрытие печатных версий и ликвидация редакций привели к формированию ряда системных проблем. Во-первых, при закрытии или приватизации редакций архивы газет не ставятся на государственный учет и остаются без надлежащих актов приема-передачи. В результате исторические материалы, собиравшиеся десятилетиями, полностью или частично утрачиваются. Во-вторых, в стране отсутствует единый национальный цифровой фонд архивов районной прессы. В настоящее время архивные материалы хранятся разрозненно – в областных архивах, редакциях, а также у частных лиц, при этом условия хранения и доступ к ним сущест­венно различаются. В-третьих, возрастают правовые риски. В течение многих лет значительное количество нормативных и правовых решений местных исполнительных и представительных органов публиковалось исключительно в районных газетах. Утрата этих архивов может негативно сказаться на защите прав граждан, рассмотрении судебных и имущественных споров, а также подтверждении законности государственных решений.

В связи с этим депутат просит провести полную инвентаризацию архивов районных и городских газет во всех областях с представлением официального отчета о количестве архивов, состоянии их сохранности и объеме материалов в цифровом формате, утвердить единый национальный стандарт хранения, цифровизации и передачи архивов районной прессы в государственные архивы. Также, по ее мнению, важно запустить пилотный проект по созданию Единого цифрового архива районной прессы по образцу проектов США и Великобритании и определить источники финансирования в виде отдельной бюджетной программы, либо целевых трансфертов для создания единой электронной поисковой системы.