Директор LS Astana – о сборе и сортировке отходов: «Радует осознанность горожан»

Как отмечает глава компании, сдающие вторсырье люди делают это не ради заработка, а для поддержки чистоты в городе

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках экоакции «Таза Қазақстан» в Астане активно развивается система сортировки отходов. Жители столицы сдают вторсырье на переработку, внося вклад в чистоту города и экологическую культуру. Директор LS Astana Сауле Тажибаева рассказала о процессе сбора и переработки отходов, а также о важности осознанного подхода к экологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Ежедневно в один пункт приема поступает свыше тонны сырья, а за месяц – около 25-30 тонн. Весь этот мусор мог оказаться на полигоне, но теперь он будет использоваться снова. Меня радует, что наши жители стали более осознанными. 70-80% людей, которые сдают вторсырье, делают это не ради заработка, а чтобы поддержать чистоту в городе», – отметила глава LS Astana.

Стоит помнить, что сдавать вторсырье нужно в очищенном виде – например, не принимаются замасленный картон или бутылки с остатками напитка. Все вторсырье должно быть предварительно отсортировано по видам.

«Отходы, которые поступают в пункты, наши работники раскладывают на складе по видам. Когда накапливается большое количество, мы перевозим их на основной склад. Перерабатывающие заводы принимают вторсырье в определенном виде. Например, чтобы сдать пластиковые бутылки, мы с помощью сортировочной ленты распределяем их на светлые и темные. Затем сырье прессуется, а твердый пластик дробится. По мере накопления 20 тонн материалов они отправляются на отечественные заводы для переработки», – рассказала собеседница.

За сдачу мусора астанчане могут получить денежное вознаграждение в соответствии с прайс-листом. Стоимость определяется за 1 кг каждого вида вторсырья. Сотрудник пункта при приеме отходов взвешивает их и осуществляет расчет.

В столице продолжается акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», в рамках которой проводится санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.