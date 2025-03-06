Директору футбольного клуба «Жетісу» вынесли приговор

Коррупция,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Доказана его вина в хищении 32 млн бюджетных тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор директору КГКП «Футбольный клуб «Жетісу» Калмухамету Донсебаеву, сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, он признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 31,9 млн тенге, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов.

В связи с полным возмещением ущерба и наличием тяжкого заболевания Донсебаев осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор в законную силу вступил.

#хищение #приговор #Жетісу #ФК

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