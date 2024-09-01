Для сушки зерна аграриям нужны 67 тыс. тонн дизтоплива и 21,5 тыс. тонн сжиженного газа

Сельское хозяйство
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На втором заседании оперштаба по вопросам осенне-полевых работ, прошедшем в правительстве 29 августа под председательством Серика Жумангарина обсудили ситуацию с уборочной кампанией, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Фермеры шести областей – Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, ВКО, СКО и Павлодарской подали 495 заявок на выделение дополнительных 67,7 тыс. тонн дизтоплива и 21,5 тыс. тонн сжиженного газа для сушильных агрегатов. Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, всего в регионах есть 1 301 зерносушильный агрегат, из них на дизельном топливе работают 1 043 (80%), на сжиженном газе - 258 (20%).

Вице-премьер Серик Жумангарин поручил Министерству энергетики обеспечить регионы дизельным топливом и сжиженным газом для сушки зерна в приоритетном порядке.

Несмотря на наличие достаточно значительного числа сушилок зерна, в северных регионах есть потребность еще в 76 агрегатах. На оперштабе отметили, что на приобретение сушилок для сельскохозяйственной продукции предусмотрено инвестсубсидирование по возмещению до 30% затрат.

Со своей стороны, «КазАгроФинанс» уже провел необходимые мероприятия для предоставления сушильных агрегаторов фермерам в лизинг. Но заявок на них пока не поступало.

С учетом того, что основная уборка зерновых длится всю осень, при своевременной подаче заявок сушильные агрегаты успеют прийти к заказчикам в самый разгар уборочной кампании.

Министерство транспорта информировало о создании оперативного штаба по перевозке зерна на экспорт и внутри страны. В число участников оперштаба, помимо госорганов, акиматов и КТЖ, входят Продкорпорация и НПП «Атамекен». Пока проблем со стороны поставок не возникало.

На заседании также озвучили, что со стороны МТИ разработан проект Дорожной карты по экспорту сельскохозяйственной продукции. Проект документа уже согласован с НПП «Атамекен» и отраслевыми ассоциациями.

«На оперштабе мы должны детализировать и находить решение по всемвозникающим оперативным вопросам, чтобы они не переросли в проблему, - подвел итоги заседания вице-премьер. - Наша задача на сегодня - обеспечить всем необходимым фермеров для уборки урожая. И параллельно решать вопросы экспорта».

#сельское хозяйство #топливо #АПК

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