На "зайцев" пожаловался глава автобусного парка Астаны

По его словам, в столице почти половина пассажиров автобусов не платят за проезд.

Фото: Kazpravda.kz

Председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев на брифинге в Службе коммуникаций Астаны озвучил проблему по уклонению некоторых горожан от оплаты за проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным спикера, в столице почти половина пассажиров автобусов не платят за проезд.

"Одна из основных проблем, это так называемые "зайцы". Последние исследования компании CTS показали прирост валидации самый минимальный – 51%, по некоторым маршрутам – 54%. Это означает, минимум 51% пассажиров не платят за проезд, а это наши убытки. Это наша заработная плата, это наши запасные части, вовремя купленные ГСМ. Поэтому, пользуясь вашей площадкой, хотел бы обратиться к жителям столицы, чтобы они оплачивали за проезд. Потому что на сегодняшний день картина очень удручающая. То есть, если 100 человек перевозим, 51 человек не платит за свой проезд", - сказал глава АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев.

Он напомнил, что по правилам пассажирских перевозок города Астаны, посадка пассажиров производится через переднюю дверь. По его словам, эта мера необходима для соблюдения порядка.

Также спикер отметил, что через службу IKomek поступает много жалоб на качество перевозок пассажиров. Он заверил, что все обращения рассматриваются на дисциплинарном совете, который проходит 2 раза в неделю.

"Мы наблюдаем, что при посадке некоторые пассажиры забывают оплатить за проезд. После того, как заходит контрольно-линейная служба, система оплаты полностью блокируется. Оплатить становится невозможно. Потом начинаются разборки, скандалы. Человек говорит, что забыл заплатить. Для того, чтобы не было таких недоразумений, при посадке через переднюю дверь возле водителя находится консоль оплаты. Вы должны оплатить и дальше проходить в салон", - добавил спикер.

Напомним, ранее астанчане пожаловались на узкие дороги, пробки и низкую скорость автобусов