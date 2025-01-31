До 12 лет тюрьмы грозит полицейскому за пытки в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокурорами Жамбылской области начато досудебное расследование по факту пыток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

29 января прокуроры Жамбылской области в ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения выявили факт пытки со стороны замначальника отдела полиции Турар Рыскуловского района в отношении подозреваемого по уголовному делу.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки».

Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Прокуратура призывает к строгому соблюдению прав человека в уголовном процессе и предупреждает, что за совершение пыток предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.