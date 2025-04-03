В Талдыкоргане удостоверение личности государственного образца вручили женщине по имени Самал, которая с младенчества и до 24 лет жила без документов, родив при этом за последние годы троих детей.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Процесс документирования помог запустить волонтер и служащий департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу Газиз Аманжолулы.

– Ко мне в декабре 2024 года обратилась знакомая – участковая медсестра первой поликлиники Талдыкоргана Галина Кравченко, – рассказал Газиз Аманжолулы. – Она рассказала, что на ее участке проживает молодая мать, беременная уже третьим ребенком, но ни сама мама, ни двое ее детишек не имеют документов, удостоверяющих личности. Нужно было человеку помочь.

И Газиз, как это нынче принято называть, запустил бумеранг добра, тратя обеденные перерывы, чтобы обговорить с инстанциями, организация­ми и учреждениями ситуацию и организовать помощь. В том числе он обратился в местный центр поддержки семьи «Жанұя» непосредственно к директору Жанар Нурмухановой с просьбой поддержать Самал, которая вот-вот должна была родить.

И вот – свершилось. Суд удостоверил имеющий важнейшее юридическое значение факт о самом существовании молодой казахстанки. Ей выдали удостоверение личности гражданки Казахстана.

– Я бы сама не справилась с этой ситуацией, – рассказывает счастливая обладательница новенького документа. – До 2020 года, когда умерла мама, мы еще как-то справлялись с ситуацией, как-то жили, хотя и у мамы на тот момент на руках был лишь советский красный паспорт. В школе, например, я не смогла получить аттестат об образовании из-за того, что у меня нет метрики. Мама умерла, тут-то я и поняла, что жить без документов просто невозможно. Но в какие кабинеты только ни стучалась, везде в помощи отказывали. Если б не сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу, которые взяли дело в свои руки, не Газиз Аманжолулы, я бы так и жила без документов.

Самал недавно родила третьего малыша и в ближайшее время намерена оформить свидетельства о рождении всех своих детей.