Казахстанки завоевали первое «золото» на ЧА по велоспорту на треке
143
Спортсменкам РК не было равных в командной гонке преследования среди юниорок
В Тагайтае стартовал чемпионат Азии по велоспорту на треке. Сборная Казахстана отметилась на континентальном турнире первой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменки РК завоевали золотую награду в командной гонке преследования среди юниорок.
На первую ступень пьедестала поднялись Анель Ташбай, Аружан Кабдулова, Виталина Хоружая, Алия Букаева, Айгерим Смайлканова.
Вторым стал Тайбэй, Узбекистан замкнул тройку лучших.