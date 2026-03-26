Спортсменкам РК не было равных в командной гонке преследования среди юниорок

Фото: пресс-служба НОК РК

В Тагайтае стартовал чемпионат Азии по велоспорту на треке. Сборная Казахстана отметилась на континентальном турнире первой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменки РК завоевали золотую награду в командной гонке преследования среди юниорок.

На первую ступень пьедестала поднялись Анель Ташбай, Аружан Кабдулова, Виталина Хоружая, Алия Букаева, Айгерим Смайлканова.

Вторым стал Тайбэй, Узбекистан замкнул тройку лучших.