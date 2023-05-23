До 35% намерены довести долю отечественных фильмов в казахстанском кинопрокате

Фото: Kazpravda.kz

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал о ключевых пунктах Концепции культурной политики Республики Казахстан на ближайшие 7 лет, сообщает Kazpravda.kz.

По словам министра, будет модернизирована киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова, включая полное техническое переоснащение киностудии современным оборудованием.

"Это даст киностудии возможность производить большее количество фильмов и позволит оказывать содействие частным отечественным кинокомпаниям на всех этапах производства киноленты (съемки, монтаж, дубляж, тиражирование и т. д.). Кроме того, "Казахфильм" будет работать над привлечением крупных иностранных компаний для съемок на территории нашей страны", - сказал Оралов.

Творческое объединение "Казаханимация" продолжит проводить мастер-классы с привлечением представителей зарубежных киностудий, а также ведущих отечественных и иностранных специалистов в области анимационного кино.

"В год будут оцифровываться и реставрироваться не менее 5 полнометражных фильмов, входящих в Золотой фонд казахского кино, дублироваться не менее 10 анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра с высоким рейтингом ожидания и широкой дистрибуции. Также прорабатывается вопрос о переводе киноклассики из черно-белого формата в цветной. Еще один актуальный вопрос – размещение казахстанских фильмов на стриминговых платформах и онлайн-кинотеатрах вроде Netflix", - продолжил глава МКС.

Для систематизации производства и проката фильмов в стране ведется работа по созданию единой автоматизированной информационной системы мониторинга кинолент, которая будет в реальном времени предоставлять информацию о посещаемости, кассовых сборах и другие статистические данные, отметил министр.

Также будет проработан вопрос внесения поправок в действующий Закон "О кинематографии", в том числе в части продвижения и проката фильмов, получивших государственную финансовую поддержку, передачи исключительных прав от Минкультуры и спорта производителю фильма.

"За счет всех этих мер мы хотим увеличить долю отечественных фильмов в казахстанском кинопрокате до 35%, а долю фильмов на казахском языке – до 30% к 2030 году", - заключил Асхат Оралов.