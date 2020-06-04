До 52 увеличилось число летальных исходов от коронавируса в Казахстане

Фото из открытых источников

В Нур-Султане - пациентка 1944 года рождения, Шымкенте - пациентка 1950 года рождения, Карагандинской области - пациент 1958 года рождения, Павлодарской области - пациентка 1957 года рождения.



Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.



Итого по Казахстану 52 летальных случая.

