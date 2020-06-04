До 52 увеличилось число летальных исходов от коронавируса в Казахстане

Четыре случая с летальным исходом зарегистрированы в Казахстане. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В Нур-Султане - пациентка 1944 года рождения, Шымкенте - пациентка 1950 года рождения, Карагандинской области - пациент 1958 года рождения, Павлодарской области - пациентка 1957 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 52 летальных случая.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 52 летальных случая.