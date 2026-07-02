Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства

Однако сама по себе смена институциональной конструкции создает лишь условия для перемен. Конституционная реформа должна быть наполнена новым качеством работы представительной власти, современными способами принятия решений и иной логикой взаимодействия государства с обществом.

Высокую планку этого перехода в своем выступлении на закрытии итоговой сессии VIII созыва Парламента задал Глава государства. Будущее Курултая он связал не только с обновлением парламентской системы, но и с необходимостью работать в условиях тотальной цифровизации и широкого внедрения искусственного интеллекта.

Это принципиально важный ориентир. Перед будущим законодателем поставлена задача не просто создать электронный парламент в привычном понимании. Перевести процедуры в цифровой формат, отказаться от бумаги и накопить массивы данных необходимо. Но это уже базовый уровень цифровой зрелости.

Указав на необходимость работы с большими данными и современной аналитикой, Президент обозначил следующий, значительно более высокий уровень – формирование полноценной интеллектуальной среды нормотворчества. Речь идет о такой системе, в которой объединены правовая информация, история изменений, экспертные позиции, правоприменительная практика, обращения граждан, судебные решения, отраслевые данные и инструменты искусственного интеллекта.

При этом история изменений, выстроенная с использованием современных GitHub-подходов, будет фиксировать не только последовательность редакций текс­та. Она позволит сохранять институциональную память самого нормотворческого процесса – отдельные ветки дискуссий, аргументацию по конкретным нормам, альтернативные подходы, основания для принятых решений и логику доработки законопроекта.

Это особенно важно, поскольку в дальнейшем можно будет анализировать не только то, как была сформулирована норма, но и почему законодатель остановился именно на данной конструкции, какие риски обсуждались и какие варианты были отклонены.

Что касается процесса ИИ-зации, то на примере международного опыта его внедрения в законотворческий процесс можно предположить, что на базе массива правовой информации и внутри самого процесса законотворчества должна постепенно сформироваться сеть юридических, аналитических, отраслевых и процедурных интеллектуальных помощников. В направлении развития интеллектуальных функций для подготовки законов и мониторинга их применения сегодня, например, идет Европарламент.

У нас первые шаги в этом направлении уже делает созданный по поручению Главы государства Центр регуляторного интеллекта. Сегодня его инструменты позволяют выявлять избыточные и дублирующиеся требования для бизнеса в различных отраслях. И это не просто механический поиск по тексту. Речь идет о модели, работающей с содержанием нормативных актов и регуляторными связями.

Следующим этапом развития таких сис­тем может стать более глубокая оценка регуляторного воздействия. Причем не только в сфере предпринимательства. В перспективе интеллектуальная аналитика должна помочь оценивать и моделировать влияние законодательных решений на социальную сферу, права граждан, доступность государственных и частных услуг, развитие отраслей, регионов и качество жизни людей.

Это особенно важно для перехода к превентивному регулированию. Раньше законодательство чаще всего реагировало на уже сложившиеся общественные отношения и возникшие проблемы. Но в современном обществе, а особенно в цифровой среде, такой подход становится недостаточным. Скорость развития технологий настолько высока, что право должно не только фиксировать последствия, но и заранее проектировать безопасные условия развития.

Поэтому будущему Курултаю потребуется сочетать оперативное и проактивное регулирование, то есть быстро реагировать на новые вызовы, но одновременно видеть их заранее, анализировать сценарии и формировать правила до того, как риски станут массовыми.

На качество нормотворчества повлия­ет и еще одна важная новация новой Конс­титуции – особые правовые режимы городов опережающего развития. Принятый конституционный закон о специальном правовом режиме города Алатау позволяет создать правовую среду для инноваций и полноценного регуляторного экс­перимента. Регуляторные модели могут апробироваться в системе специальных актов и применяться на территории города. После тщательной оценки их эффективности лучшие решения смогут использоваться и в общем режиме регулирования. Такой подход позволит не только создать уникальную точку роста инноваций, но и ускорить поиск более точных, гибких и жизнеспособных законодательных решений.

В перспективе ИИ-зация законотворчества и правоприменения неизбежна так же, как неизбежен переход к более алгоритмичным решениям и машиночитаемому праву. Будущие законы должны быть понятны не только человеку, но и цифровым системам.

При этом искусственный интеллект не сможет заменить политический и правовой выбор. Он не несет ответственности, не представляет интересы общества, не чувствует социальный контекст и не способен самостоятельно определять ценностные ориентиры. Поэтому выводы, приоритеты и окончательные законодательные решения всегда останутся за человеком и представительными институтами.

Поэтому для юридического сообщества трансформация законотворческого процесса – не повод опасаться, что искусственный интеллект заменит юриста или законодателя. Напротив, формируется новый интересный профессиональный контур. Специалистам придется не только читать и применять норму, но и учить модели работать с правом, задавать им ограничения, проверять выводы, видеть риски, формировать правовую семантику.

Это потребует новых компетенций, новой юридической культуры и готовности работать в интеллектуальной цифровой среде. Но именно такой переход позволит кардинально улучшить качество законотворческого процесса и повысить эффективность реализации законодательных инициатив.