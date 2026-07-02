Основа формирования профессионального судейского корпуса
Дмитрий Малахов, председатель Высшего судебного совета РК
Современный этап развития судебной системы характеризуется последовательным совершенствованием кадровой политики, которая приобретает стратегическое значение для укрепления судебной власти. Сегодня речь идет уже не только о процедурах отбора и назначения судей, но и о формировании профессионального, компетентного и независимого судейского корпуса, способного обеспечивать единообразие судебной практики, эффективную защиту прав граждан и высокий уровень доверия общества к правосудию.