Основа формирования профессионального судейского корпуса

Законодательством установлено, что при отборе кандидатов учитывается совокупность критериев, включающих уровень профессиональной подготовки, показатели качества отправления правосудия (для действующих судей) и безупречную репутацию. Только их комплексная оценка позволяет обеспечить объективность принимаемых кадровых решений.

Следует подчеркнуть, что совершенствование конкурсных процедур не связано с изменением самой модели отбора. Напротив, речь идет о последовательном развитии уже действующей многоуровневой системы посредством повышения эффективности отдельных этапов, усиления прозрачности, расширения инструментов оценки кандидатов и улучшения организации всего процесса.

Такой подход обусловлен тем, что качество правосудия напрямую зависит от профессионального уровня судейского корпуса. В современных условиях недос­таточно лишь формального соответствия установленным законом требованиям. Особое значение приобретают профессиональная зрелость, способность принимать самостоятельные и независимые решения, устойчивость к внешнему воздействию, высокий уровень правовой культуры, развитые коммуникативные навыки и готовность работать при постоянно усложняющихся общественных отношениях и законодательстве.

Именно поэтому кадровая политика постепенно приобретает комплексный характер. При оценке кандидатов их знания рассматриваются в неразрывной связи с морально-этическими качествами, добропорядочностью, репутацией и личностными компетенциями. Такой подход соответствует международным стандартам формирования профессионального судейского корпуса.

Начиная с 2025 года основные усилия Высшего судебного совета были сосредоточены на дальнейшем совершенствовании кадровых процессов. При сохранении базовых принципов объективности, коллегиальности, отк­рытости и меритократии удалось значительно повысить управляемость конкурсных процедур, сократить сроки их проведения и расширить возможности комплексной оценки кандидатов.

Одним из важных направлений совершенствования стало расширение источников информации, используемых при оценке претендентов. Помимо сведений, характеризующих профессиональную деятельность кандидатов, анализируются данные государственных информационных ресурсов, результаты предусмот­­ренных законодательством проверок, информация о дисциплинарной практике, а также из открытых источников, позволяющая оценить репутационные риски. При этом все полученные сведения рассматриваются исключительно в совокупности с другими материалами конкурсного производства и не могут служить самостоятельным основанием для принятия кадровых решений.

Подобный подход позволяет обеспечить более глубокое и всестороннее изу­чение кандидатов, существенно снижает вероятность принятия субъективных решений и способствует укреплению общественного доверия к процедурам формирования судейского корпуса.

Один из ключевых элементов современной кадровой политики – наличие двух самостоятельных и взаимодополняю­щих механизмов доступа к судейской профессии. Первый связан со специа­лизированной подготовкой будущих судей в Академии правосудия при Высшем судебном совете. Академия сегодня выступает не только образовательным учреждением, но и важнейшим институтом профессионального становления специалистов своего дела, обеспечивающим формирование необходимых прак­тических навыков, профессиональной этики и компетенций, востребованных при осуществлении правосудия.

За последние два года образовательный процесс академии существенно модернизирован. Усилен практико-ориентированный характер подготовки, расширены программы изучения отраслевого законодательства, совершенствуются методики обучения, активно развивается международное сотрудничество с профильными образовательными учреждениями зарубежных государств.

Высокий уровень подготовки выпускников подтверждается объективными результатами квалификационного экзамена. В 2025 году его успешно сдали 93 из 97 выпускников академии, а в 2026-м – 84 из 88, что составляет около 96%.

Эффективность данной модели подтверждается и последующим назначением выпускников на судейские должности. За период с 2017 года по 31 декабря 2025-го из 638 граждан, окончивших академию, судьями назначены 393 человека, или 62%. Только за первое полугодие 2026 года из 159 кандидатов, рекомендованных и назначенных на судейские должности, 82 являются выпускниками данного учебного заведения. Эти показатели свидетельствуют о том, что академия последовательно становится одним из основных источников формирования профессионального судейского корпуса, обеспечивая системную подготовку будущих судей еще до их участия в конкурсных процедурах.

Законодательство предусматривает и второй полноценный механизм доступа к судейской профессии. В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» лица, соответствующие установленным квалификационным требованиям, вправе претендовать на должность судьи посредством прохождения квалификационного экзамена без обязательного обучения в Академии правосудия.

Данный механизм обеспечивает открытость судебной системы для широкого круга высококвалифицированных юристов, имеющих значительный профессиональный опыт. Возможностью участия в конкурсных процедурах могут воспользоваться адвокаты, прокуроры, нотариусы, государственные служащие и представители иных юридических профессий, отвечающие требованиям законодательства. По итогам 2025 года квалификационный экзамен успешно прошли 249 кандидатов, из которых уже 97 получили рекомендации Высшего судебного совета для назначения на судейские должности.

Таким образом, современная система формирования судейского корпуса сочетает преимущества специализированной подготовки будущих судей и открытого конкурсного доступа для опытных представителей юридического сообщества. Такая модель обеспечивает необходимый баланс между профессиональной преемственностью, обновлением кадрового состава судебной системы и расширением возможностей для прихода в профессию наиболее подготовленных специалистов.

Работа по комплектованию судов судейскими кадрами осуществляется Высшим судебным советом на постоянной основе. В 2025 году советом было объявлено семь конкурсов на занятие 824 судейских должностей, включая судей кассационных, областных судов, председателей судебных коллегий областных судов, председателей и судей районных судов.

В соответствии с поручением Главы государства, озвученным на IX съезде судей Республики Казахстан, кадровый состав кассационных судов был сформирован преимущественно из числа наиболее опытных судей, обладающих значительным стажем судебной работы и высоким уровнем профессиональной подготовки. На момент начала деятельности кассационных судов Высшим судебным советом были рекомендованы, а впоследствии назначены Главой государства 75 судей: 37 – в кассационный суд по гражданским делам, 20 – по уголовным делам и 18 – по административным делам. Особое значение имеет и то обстоя­тельство, что состав назначенных судей представляет практически все регионы страны, что способствует сохранению единообразия судебной практики и обеспечивает широкое региональное представительство в новых судах.

Одним из ключевых вызовов, с которыми в последние годы сталкивалась судебная система, оставался устойчивый кадровый дефицит. На отдельных этапах количество вакантных должнос­тей достигало порядка 350 единиц, что объективно создавало повышенную нагрузку на действующих судей и влия­ло на сроки рассмотрения дел.

Вместе с тем в 2025 году ситуация получила качественно новую динамику. Принятые организационные и процедурные меры позволили не только компенсировать естественное выбытие судей, но и обеспечить чистый прирост судейского корпуса. Уровень восполнения кадров впервые превысил 130%.

Существенным результатом стало и закрытие так называемых «долгих вакансий», которые на протяжении нескольких лет оставались незаполненными, в том числе в отдаленных регионах с низкой привлекательностью для кадрового распределения. Достигнутый результат стал возможен благодаря совокупности факторов: оптимизации сроков конкурс­ных процедур, расширению кадрового пула, увеличению частоты проведения квалификационных экзаменов, а также усилению информационной открытости системы отбора. Существенно вырос уровень конкуренции – в среднем до 12 кандидатов на одну вакансию, что позволило обеспечить более качественный отбор.

Одновременно был пересмотрен подход к формированию кадрового состава судов. Если ранее значительная часть вакансий закрывалась за счет внутреннего перераспределения действующих судей, то в последние годы приоритет последовательно смещается в сторону привлечения новых кандидатов, включая выпускников Академии правосудия. В результате доля действующих судей среди назначенных снизилась с 31 до 14%, что обеспечило обновление судебной системы.

В 2025 году подведены итоги шести конкурсных процедур на замещение 796 судейских должностей. Для сравнения: в 2024 году было проведено три конкурса на 666 должностей. По результатам конкурсного отбора в 2025 году был рекомендован 471 претендент: 258 – действующие судьи, а 213 – новые кандидаты на судейские должности.

На основе указанных рекомендаций в 2025 году назначен 151 судья. Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: указами Главы государства от 2 марта и 9 июня назначены 159 судей районных судов, при этом уровень вакантности значительно снижен.

В целом можно констатировать формирование устойчивой тенденции к снижению кадрового дефицита и стабилизации системы комплектования судов.

Одним из наиболее перспективных направлений развития кадровой политики становится цифровизация конкурсных процедур. Внедрение цифровых решений направлено на повышение эффективности и прозрачности всех этапов отбора. Предполагается, что дальнейшее развитие информационных систем позволит: сократить сроки конкурсного отбора; минимизировать влияние человеческого фактора; обеспечить более высокую объективность оценки; автоматизировать формирование рейтинговых показателей; создать единое цифровое досье кандидата и судьи. Таким образом, формируется новая технологическая модель управления кадровыми процессами, основанная на структурированных данных и объективных показателях, что соответствует современным тенденциям цифровой трансформации государственного управления.

Сегодня Высший судебный совет выступает ключевым институтом формирования судейского корпуса, обеспечивая полный цикл кадровых процессов – от отбора и оценки кандидатов до формирования резерва и сопровождения назначения судей. Современный этап развития кадровой политики в судебной системе Казахстана характеризуется не пересмотром базовой модели отбора, а ее последовательным совершенствованием.

Повышение прозрачности, развитие двухканальной системы доступа к судейской профессии, укрепление роли Академии правосудия, расширение объективных критериев оценки кандидатов, внедрение цифровых технологий и повышение конкуренции в конкурсных отборах формируют качественно новый уровень комплектования судейского корпуса. В совокупности эти меры обеспечивают баланс между профессионализмом, открытостью, преемственностью и независимостью судебной системы.

Именно такая модель кадровой политики создает прочную основу для дальнейшего повышения качества правосудия, укрепления институциональной устойчивости судебной системы и роста доверия общества к суду как ключевому институту правового государства.