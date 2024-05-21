До конца недели в Кульсары завершат оценку пострадавшего имущества

Более 600 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества, сообщает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Фото из архива акимата Атырауской области

В соответствии с поручением премьер-министра РК оценка пострадавшего имущества жителей Кульсары ведется в круглосуточном режиме. До конца текущей недели планируется полностью завершить эту работу.

В числе пострадавших жительница микрорайона «4 ауыл» Гульфайруз Абирова, ее дом прошел оценку специалистов.

«5 апреля мой двор затопило и дом обрушился, он был из саманного кирпича. Специальная комиссия признала его аварийным. Сегодня я получила результат оценки своего имущества, сумма меня вполне устраивает. Выражаю благодарность государству за помощь и поддержку, что не оставили нас одних в сложный момент», - поделилась Гульфайруз Абирова.

Другая жительница г.Кульсары Айгуль Ихсанова уже приступила к ремонту своего жилища.

«Нам провели дезинфекцию, приходила оценочная комиссия, провели техническую экспертизу. 15 мая мне принесли результаты оценки, я с ними ознакомилась и дала согласие на выплату денежной компенсации. 17 мая вечером мне уже выплатили средства. Этой суммой я вполне удовлетворена», - рассказала Айгуль Ихсанова.

В настоящее время на базе школы №20 в городе Кульсары проводятся разъяснительные работы с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводках предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций. Всего консультации получили более 800 человек. По телефону были даны разъяснения 200 жителям Кульсары.