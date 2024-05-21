До конца недели в Кульсары завершат оценку пострадавшего имущества

Паводки
111

Более 600 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества, сообщает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС. 

Фото из архива акимата Атырауской области

В соответствии с поручением премьер-министра РК оценка пострадавшего имущества жителей Кульсары ведется в круглосуточном режиме. До конца текущей недели планируется полностью завершить эту работу. 

В числе пострадавших жительница микрорайона «4 ауыл» Гульфайруз Абирова, ее дом прошел оценку специалистов. 

«5 апреля мой двор затопило и дом обрушился, он был из саманного кирпича. Специальная комиссия признала его аварийным. Сегодня я получила результат оценки своего имущества, сумма меня вполне устраивает. Выражаю благодарность государству за помощь и поддержку, что не оставили нас одних в сложный момент», - поделилась Гульфайруз Абирова. 

Другая жительница г.Кульсары Айгуль Ихсанова уже приступила к ремонту своего жилища. 

«Нам провели дезинфекцию, приходила оценочная комиссия, провели техническую экспертизу. 15 мая мне принесли результаты оценки, я с ними ознакомилась и дала согласие на выплату денежной компенсации. 17 мая вечером мне уже выплатили средства. Этой суммой я вполне удовлетворена», - рассказала Айгуль Ихсанова. 

В настоящее время на базе школы №20 в городе Кульсары проводятся разъяснительные работы с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводках предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций. Всего консультации получили более 800 человек. По телефону были даны разъяснения 200 жителям Кульсары.

#паводки #Кульсары #оценка имущества

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Посвящается поэту и гражданину
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Экспонаты ожили
«Тайник-KZ» стал брендом
Служил профессии, чтил силу слова
Фундамент языка закладывается с колыбели
Сначала отремонтируют, потом снесут?
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Если манкуртом стал бизнесмен
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Мужская и женская сборные Казахстана стали победителями международного турнира Elorda Cup
Палитра цвета и настроений
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Крупные компании помогут с жильем пострадавшим от паводков …
Бектенов поручил ускорить работу по оценке и возмещению уще…
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]