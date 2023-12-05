Добро не имеет границ

Вдохновение им придают инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева по учреж­дению Международного года мобилизации волонтеров в целях развития и меры, направленные на поддержку и развитие добровольчества в Казахстане.

Программу мероприятий, посвященных Международному дню волонтера-2023, открыл тематический симпозиум, который в Астане провели Министерство культуры и информации РК и Национальная волонтерская сеть с участием Программы доб­ровольцев ООН. Он собрал представителей государственных органов, международных организаций, а также представителей иностранных посольств и экспертов в области волонтерской деятельности, что подчеркивает важность данной темы в глобальном контексте.

Приветствуя участников симпозиума, депутат Мажилиса Парламента Вера Ким подчеркнула важность волонтерской деятельности в современном обществе, очертила ключевые направления добровольчества, его развитие в Казахстане и важные достижения в этой сфере.

Также спикер отметила растущий общенациональный масштаб волонтерского движения, отметив, что все больше казахстанцев осознают свою способность и потребность творить добро, оказывать помощь и изменять жизнь к лучшему.

Депутат также объявила о старте зимней недели добра под названием «Волонтером быть легко». Организованная Нацио­нальной волонтерской сетью при поддержке Министерства культуры и информации, эта инициатива направлена на поощрение и реализацию волонтерских проектов во благо общества. Проходить акция будет с 4 по 10 декабря.

– Поддержке и развитию волонтерства уделяется сегодня особое внимание. В частности, благодаря Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, который придает огромное значение роли добровольчества в развитии страны и наращиванию потенциала социального партнерства через волонтерскую и благо­творительную деятельность. И результаты этой поддержки на государственном уровне не зас­тавляют себя ждать, – отметила Вера Ким. – Сейчас волонтерские организации могут получать финансирование через государственные гранты, социальный заказ, премии некоммерческих организаций. Законодательно мы закрепили и новый формат сотрудничества с государством – стратегическое партнерство.

Перечисляя достижения инс­титута добровольчества в Казахстане, Вера Ким отметила, что были разработаны стандарты волонтерской деятельности. Проводится подготовка самих волонтеров для работы в сложных условиях, при чрезвычайных ситуациях.

Сейчас, к примеру, волонтерская сеть тесно сотрудничает с Министерством по чрезвычайным ситуациям, специалисты которого обучают казахстанских бойцов-добровольцев, учитывая нормативы физической подготовки и тонкости спасательных работ.

– И конечно же, наша гордость – это получение возможности для казахстанских волонтеров участвовать в международных программах. Мы очень долго мечтали, чтобы наши добровольцы могли выезжать в другие страны, оказывать там помощь, имея при этом полное государственное обеспечение. Благодаря сотрудничеству с программой ООН, казахстанские ребята поработали уже в четырех государствах – Турции, Таиланде, Кении и Иордании. В будущем, уверена, география расширится, – добавила депутат.

Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров отметил и другие результаты – например, важность принятия стратегических документов и инициатив по развитию волонтерства на республиканском и международном уровнях при активной поддержке Президента Казахстана.

– В следующем году страны – участницы СВМДА проведут встречу волонтеров. В этом контексте Казахстан последовательно и целенаправленно реализует свои обязательства, стремясь к продвижению волонтерства не только внутри страны и региона Центральной Азии, но также к повышению уровня волонтерства, статусу добровольцев в мире. Это особенно важно в свете последних событий в социальной, экономической и политической сферах, поскольку добровольцы представляют собой людей доброй воли, приверженных общей цели – мира и добра, – отметил вице-министр, подчеркнув, что волонтерство, как и добро, не имеет географических и национальных границ.

По итогам 11 месяцев уходящего года 20 региональными фронт-офисами НВС было организовано более 3,5 тыс. мероприятий с участием свыше 240 тыс. волонтеров – таковы итоги в цифрах.

Ежегодно реализуется порядка 50 волонтерских проектов, отрабатывается более 200 малых грантов на сумму ориентировочно в 70 млн тенге. Обучены свыше 10 тыс. волонтеров, учреждена международная премия «Волонтер года». За последние три года ее получили 187 человек из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

В этом году наиболее перспективными и значимыми направлениями для волонтерских проектов служат поддержка и стимулирование инициатив по борьбе с климатическими изменениями, охране окружающей среды, продвижению здоровья и образования, развитию социальной справедливости.

– В прошлом году прошел Центрально-Азиатский форум волонтеров, в июне этого года в Астане состоялся Международный форум волонтеров. Казахстан в этом ключе идет планомерно к поставленной цели – содействовать развитию волонтерства не только в стране, регионе, но и вносить вклад в развитие добровольчества во всем мире, – констатировал вице-министр.

В ходе симпозиума были рассмотрены ключевые темы, включая инициативу Казахстана о проведении Международного года мобилизации волонтеров в целях развития. Был представлен подход к подготовке Доклада 2025 года о состоянии добровольчества в мире, а также первому Докладу о состоянии добровольчества в Центральной Азии от Программы Добровольцев ООН.

– Из года в год волонтерское движение набирает обороты, и создание для этого необходимых условий со стороны государства способствует его развитию в Казахстане, – отметил заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Ануар Сармантай. – Существует международный консенсус в развитии добровольчества и достижении Целей устойчивого развития ООН. Президент Касым-Жомарт Токаев на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 года предложил провозгласить Международный год мобилизации волонтеров. Ожидаем, что это позволит углубить исследования в области добровольчества, глобального обмена информацией, а также решить проблемы, с которыми сталкиваются новые модели волонтерства. Привлечение гражданского общества к активной позиции является залогом прогресса любой страны.

Международный год волонтеров под эгидой ООН впервые прошел в 2001 году. Спустя 10 лет отмечался юбилей этой инициативы. Результатом этих двух глобальных акций стало повышение внимания к огромной работе, проводимой в мире в данной сфере.

– В 2001 году была принята Всеобщая декларация добровольчества. Этот документ поддерживает право каждой женщины, мужчины и ребенка на свободное объединение и волонтерство независимо от их культурного, этнического происхождения, религии, возраста, физического, социального и экономического положения, – проинформировала региональный менеджер ДООН по Европе и СНГ Римма Сабаева. – К 2010 году это дало импульс проведению новых исследовательских проектов как на национальном, так и на глобальном уровнях. К примеру, Программа добровольцев ООН каждые четыре года выпускает флагманский отчет о состоянии волонтерства в мире. Первый был посвящен связи волонтерства и благосостояния, второй назывался «Трансформируя государство», третий – «Нить, которая связывает устойчивость сообществ». В прошлом году был презентован четвертый – «Построение равноправных и инклюзивных сообществ».

Кроме того, в этом году запущен исследовательский проект по странам Центральной Азии, добавила спикер, отметив, что работа волонтеров становится сегодня все более важной.

– Офисы ПРООН и ЮНИСЕФ можно назвать лучшим примером многообразия и инклюзивности в работе с волонтерами Казахстана. Мы продвигаем добровольчество как мощный инструмент вовлечения людей в решение проблем развития и как институт, который может изменить его темпы и характер. Сегодня в нашей повестке – инициатива Международного года волонтерства, – сказала Римма Сабаева.

На сессии также выступили представители ведущих волонтерских организаций из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Они поделились информацией о развитии волонтерского направления в своих регионах и представили собственное видение дальнейшего развития волонтерских инициатив на региональном уровне.