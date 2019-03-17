Дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой из-за фильма об отце

В мире
5180
Фото из открытых источников
Дочь Майкла Джексона Пэрис попыталась покончить с собой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.    

Источники издания уточняют, что ее уже отпустили из больницы, за ней наблюдают ее родные.

Утверждается, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 20-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца. Скандальный фильм она еще не видела.

В 2013 году Пэрис Джексон уже пыталась совершить самоубийство. Позднее она не стеснялась рассказывать о своей борьбе с депрессией.

Двухсерийный документальный проект "Покидая Неверленд" создала американская компания HBO. Он построен на откровенных рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в детстве познакомились с Джексоном. Став друзьями с ним, они получали некоторые привилегии от артиста взамен на тайные отношения. По их словам, Робсону на момент первого контакта было 7 лет, Сейфчаку – 10.

Ранее сообщалось о том, что члены семьи Майкла Джексона "взбешены" сюжетом нового документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором описываются случаи якобы развращения певцом малолетних.

Семья Джексона в своем заявлении назвала мужчин "лжесвидетелями" и сообщила, что "взбешена" тем фактом, что СМИ бездоказательно "поверили словам двух признанных лжецов, а не словам сотен семей и друзей Джексона по всему миру, которые проводили время с Майклом".

Популярное

Все
Человека нельзя победить
Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру
Талантливый казахстанский лучник готовится к своей первой Олимпиаде
Получит ли порода қазақы тазы международное признание?
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Знаменитый австралийский игрок Ллейтон Хьюитт оценил развитие тенниса в нашей стране
У воспитанников детской хоровой студии театра «Астана Опера» день расписан буквально по минутам
Уже почти 30 лет при музее имени семьи Невзоровых действует детская художественная студия
Исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося казахского поэта Сабита Донентаева
Судьба узника Карлага – раввина из Украины
«Расстрельная» статья для молодого ученого
Центральная Азия и Италия нацелены на расширение взаимодействия
Проблемы государственных финансов обсудили в КИСИ
Остался только кожаный жилет…
Каждой иголочкой радует нас
Триумф и трагедия казахских баев
Память не даст покоя
Все мы были и будем детьми
Костанайские археологи бьют тревогу
Золото Кангюй: найдены шедевры ювелирного искусства
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Президент Кыргызстана сделал обращение в связи с нехваткой …
В Японии создадут комиссию по НЛО - СМИ
Парламент Британии будет распущен
В Колумбии приняли закон об отмене боев быков с 2027 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]