Дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой из-за фильма об отце

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Дочь Майкла Джексона Пэрис попыталась покончить с собой, сообщает Lenta.ru
со ссылкой на портал TMZ.
Источники издания уточняют, что ее уже отпустили из больницы, за ней наблюдают ее родные.
Утверждается, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 20-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца. Скандальный фильм она еще не видела.
В 2013 году Пэрис Джексон уже пыталась совершить самоубийство. Позднее она не стеснялась рассказывать о своей борьбе с депрессией.
Двухсерийный документальный проект "Покидая Неверленд" создала американская компания HBO. Он построен на откровенных рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в детстве познакомились с Джексоном. Став друзьями с ним, они получали некоторые привилегии от артиста взамен на тайные отношения. По их словам, Робсону на момент первого контакта было 7 лет, Сейфчаку – 10.
Ранее сообщалось о том, что члены семьи Майкла Джексона "взбешены
" сюжетом нового документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором описываются случаи якобы развращения певцом малолетних.
Семья Джексона в своем заявлении назвала мужчин "лжесвидетелями" и сообщила, что "взбешена" тем фактом, что СМИ бездоказательно "поверили словам двух признанных лжецов, а не словам сотен семей и друзей Джексона по всему миру, которые проводили время с Майклом".