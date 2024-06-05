Договоры на поставку продукции для железнодорожников заключили шымкентские текстильщики

Экономика
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Любовь Доброта

83 тыс. комплектов постельного белья предстоит пошить на ТОО «AZALA Textile»

фото предоставлено ТОО «AZALA Textile»

Соответствующие договоры подписаны в минувшую пятницу. На фабрике сразу же началась подготовка к выполнению заказов, поступивших от трех компаний. Специалис­ты предприятия прикинули, что пары месяцев хватит, чтобы комплекты постельного белья и махровые изделия были готовы к отгрузке заказчикам и порадовали своей белизной и качеством пассажиров казах­станских поездов.

– Пара недель уйдет на производство пряжи, примерно столько же понадобится для выпуска ткани, – делает расклад директор фабрики Бекет Турсынханов. – И сразу примемся за пошив.

Для нас этот заказ очень важен, ведь мы годами на всех площадках озвучивали проблему, с которой ежегодно сталкиваемся. ТОО «AZALA Textile» – единственное в стране предприятие полного цикла, внедрившее хлопковый кластер, – от выращивания хлопка-сырца, производства пряжи и тканей до выпуска готовых изделий. Никто, кроме нас, сейчас не производит ткани, а с получением государственного заказа у нас всегда большие проблемы.

Бекет Турсынханов оперирует огромными цифрами. Объем гос­оборонзаказа составляет порядка 25 млрд тенге, и он ежегодно растет. В этой сумме 15 млрд тенге – вещевое имущество, которое можно производить в стране, давая работу всем желающим. В госзакупках текстильные изделия входят в топ-10 закупаемых товаров, ежегодно на них выделяется порядка 18 млрд тенге. Для той же железной дороги закупаются постельные принадлежности на 5,5 млрд тенге. А еще есть миллиардные заказы на спецодеж­ду для сотрудников компаний-недро­пользователей, постельные принадлежности для персонала и так далее.

По данным Министерства финансов, объем государственных закупок за 2022 год составил 5 трлн 800 млрд тенге. Закупки квазигосударственного сектора и недропользователей превысили 16 трлн 800 млн тенге. 100 млрд из этих денег составили затраты на спец­одежду и текстиль: полотенца, простыни, махро­вые изделия.

Выпуск всего этого ассортимента успешно освоили на ТОО «AZALA Textile», вот только выиграть конкурсы госзакупок не всегда получается, а если и удается, то это сущий мизер.

Ситуация начала меняться после того, как в мае на предприятии с рабочими визитами один за другим побывали вице-премьер Серик Жумангарин и министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Высокопоставленные чиновники прошлись по современным цехам, оценили производственные возможности предприятия, ориентированного на выпуск экспортной продукции.

Раньше так и было. Порядка 70% своей продукции ТОО«AZALA Textile» пос­тавляло в страны ближнего зарубежья, в Литву, Германию, Италию, Польшу, Бельгию, Данию, Латвию и Турцию. Однако в связи с ухудшением геополитической обстановки экспорт снизился, закрылись логистические возможности. Между тем мощность предприя­тия составляет свыше 6,8 тыс. тонн пряжи и 14 млн погонных метров ткани в год, обеспечивая тем самым высокое качество и конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на международном рынках.

Руководство предприятия рассказало членам Правительства не только о своих возможностях, но и о трудностях, мешающих планомерно развиваться. По итогам осмотра производственных цехов и общения с коллективом фабрики Серик Жумангарин поручил проработать на правительственном уровне возможность увеличения закупа для государственных нужд продукции отечественного производителя текстиля. Канат Шарлапаев поручил Комитету промышленности проработать вопрос заключения с предприятием долгосрочных оффтейк-контрактов на поставку тканей для крупных промышленных предприятий.

Бекет Турсынханов считает, что в нашей стране у легкой промышленности есть огромные возможности для импортозамещения, учитывая, что мощности трех крупнейших компаний позволяют ежегодно осваивать порядка 250 млрд тенге. Вот только из-за отсутствия заказов фабрики «Ютекс» и «Меланж» продолжают простаивать.

– У нас огромное количество медицинских учреждений, предприятий квазигосударственного сектора и недропользователей, которые нуждаются в постельных принадлежностях и рабочей одежде, – говорит Бекет Турсынханов. – А еще есть правоохранительные органы, Министерство обороны, с которым мы судимся – считаем, что конкурс госзакупок проведен с нарушениями. Поставщики по всем этим заказам шьют точно не из казахстанских тканей. Остается только гадать, как они обеспечивают требование о 30-процентном отечественном содержании. Неужели этот показатель обеспечивают одни нитки, которыми делают строчки?! Иногда мне звонят производители тканей из соседних стран и сочувствуют, что мы опять остались без работы, рассказывая, какой объем тканей им предстоит отгрузить казах­станским заказчикам. Вот почему мы давно предлагаем довес­ти в госзакупках отечественное содержание до 70%.

Правительство обратило пристальное внимание на состояние текстильной промышленности, в систему проведения конкурсов о госзакупках обе­щают внести законодательные изменения. В частности, речь идет об увеличении доли местного содержания до 70%. Уже одного этого окажется достаточно, чтобы предприятия, выигрывающие государственные заказы, покупали казах­станские ткани.

Хорошей новостью для текс­тильщиков является и то, что в Министерстве промышленности и строительства обещали прописать в договорах, которые будут заключены с победителями конкурсов, пункт о том, что ткани, из которых шьются изделия, должны быть отечественного производства, а процесс рассмотрения заявок потенциальных поставщиков сделать максимально прозрачным, а не закрытым, как это было еще совсем недавно.

– Мы давно ждали такой поддержки от Правительства, – утверждает Бекет Турсынханов. – И считаем необходимым законодательно прописать ответственность за нарушение предлагаемых норм. Нужен мониторинг их исполнения, иначе особо рассчитывать на результат не приходится.

На фабрике очень ждут, когда введут все предложенные изменения. Тогда ситуация в отрасли начнет стремительно меняться. По данным официальной статис­тики, в легкой промышленности по итогам 2023 года объем производства вырос на 12,2% к 2022-му, составив 211,3 млрд тенге.

Рост наблюдается в производстве текстильных изделий на 18,9%, одежды – на 7%. В производстве кожаной и относящейся к ней продукции, напротив, снижение на 12,2%. В стране есть все необходимое, чтобы эти показатели были еще выше, а в отрасли появились сотни дополнительных рабочих мест.

#производство #фабрика #текстиль #AZALA Textile #постельное белье

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