Свыше 11 тыс. км автодорог отремонтируют в Казахстане в этом году

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Такого результата планируется достичь к концу текущего года.

Фото: Kazpravda.kz

В текущем году строительно-монтажными работами будет охвачено 11 тыс. км автодорог общего пользования. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК в ходе брифинга СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, к концу 2023 года доля дорог по республиканской сети в нормативном состоянии будет увеличена до 92%, по местной сети – до 87%.

«По республиканской сети строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тыс. км, из которых планируется завершить 856 км. Охват капитальным и средним ремонтом составит 3,4 тыс. км. Что касается местной сети, всеми видами ремонта будет охвачено 4 тыс. км», - отметил Беков.

Также он рассказал о мерах, позволяющих повысить качество используемых материалов и дисциплину подрядных организаций, и мерах по соблюдению технологии строительства на всех автодорожных проектах страны.

Кроме того, будет усовершенствована нормативно-техническая база отрасли. Действующие нормативы будут оптимизированы до 50 основных ГОСТов и стандартов. Таким образом, будет актуализирован реестр новых апробированных и испытанных материалов и технологий.

Кроме того, переход на новый формат контрактов обяжет исполнителя осуществлять полный жизненный цикл проекта и брать на себя обязательства по всем рискам.

#проект #дороги #ремонт

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