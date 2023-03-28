Свыше 11 тыс. км автодорог отремонтируют в Казахстане в этом году

Фото: Kazpravda.kz

В текущем году строительно-монтажными работами будет охвачено 11 тыс. км автодорог общего пользования. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК в ходе брифинга СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, к концу 2023 года доля дорог по республиканской сети в нормативном состоянии будет увеличена до 92%, по местной сети – до 87%.

«По республиканской сети строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тыс. км, из которых планируется завершить 856 км. Охват капитальным и средним ремонтом составит 3,4 тыс. км. Что касается местной сети, всеми видами ремонта будет охвачено 4 тыс. км», - отметил Беков.

Также он рассказал о мерах, позволяющих повысить качество используемых материалов и дисциплину подрядных организаций, и мерах по соблюдению технологии строительства на всех автодорожных проектах страны.

Кроме того, будет усовершенствована нормативно-техническая база отрасли. Действующие нормативы будут оптимизированы до 50 основных ГОСТов и стандартов. Таким образом, будет актуализирован реестр новых апробированных и испытанных материалов и технологий.

Кроме того, переход на новый формат контрактов обяжет исполнителя осуществлять полный жизненный цикл проекта и брать на себя обязательства по всем рискам.