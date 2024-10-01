Должники по алиментам проигрывали миллионы на ставках в СКО

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили у злостных неплательщиков алиментов скрытые доходы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации надзорного органа, проверка по вопросу соблюдения обязательств по алиментным платежам установила злостных неплательщиков алиментов, которые имеют многомилионные долги перед своими детьми. Непутевые отцы тратили в букмекерских конторах на азартные игры крупные деньги, игнорируя свои обязательства.

К примеру, должник, имея задолженность по алиментам в размере 4,7 млн тенге, в течение года пополнил свой аккаунт в букмекерской конторе 1xBet траншами на общую сумму 33,9 млн тенге и за указанный период вывел в результате выигрыша 14,8 млн тенге.

Аналогично, другой должник по исполнительному производству о взыскании алиментов с задолженностью 1,8 млн тенге, за два года проиграл в букмекерской конторе Olimpbet 2,5 млн тенге.

«Подобные факты установлены в отношении 6 должников. Общая сумма операций должниками в букмекерских конторах составила 56 млн тенге. По указанным фактам начаты досудебные расследования по статье 139 УК, санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы», – отметили в пресс-службе.

Уголовные дела взяты на контроль областной прокуратурой.

Ранее эксперт рассказала, как в стране появляются недобросовестные отцы.

#ставки #алименты #должники

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