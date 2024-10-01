Должники по алиментам проигрывали миллионы на ставках в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили у злостных неплательщиков алиментов скрытые доходы, передает Kazpravda.kz
По информации надзорного органа, проверка по вопросу соблюдения обязательств по алиментным платежам установила злостных неплательщиков алиментов, которые имеют многомилионные долги перед своими детьми. Непутевые отцы тратили в букмекерских конторах на азартные игры крупные деньги, игнорируя свои обязательства.
К примеру, должник, имея задолженность по алиментам в размере 4,7 млн тенге, в течение года пополнил свой аккаунт в букмекерской конторе 1xBet траншами на общую сумму 33,9 млн тенге и за указанный период вывел в результате выигрыша 14,8 млн тенге.
Аналогично, другой должник по исполнительному производству о взыскании алиментов с задолженностью 1,8 млн тенге, за два года проиграл в букмекерской конторе Olimpbet 2,5 млн тенге.
«Подобные факты установлены в отношении 6 должников. Общая сумма операций должниками в букмекерских конторах составила 56 млн тенге. По указанным фактам начаты досудебные расследования по статье 139 УК, санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы», – отметили в пресс-службе.
Уголовные дела взяты на контроль областной прокуратурой.
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