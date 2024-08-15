«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане

В этом году государство предприняло ряд серьёзных мер по отношению к неплательщикам алиментов. С начала года примерно на треть снизился алиментный долг по республике. Однако по мнению посла Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане Акмаржан Кушербаевой, если бы долг перед детьми наказывался так же, как и перед налоговой, то можно было бы утверждать, что власти серьёзно озаботились проблемой, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Долг перед детьми

Если на начало года долг по алиментам составлял около 21 млрд тенге, то по данным на 1 июля сейчас он снизился до 13 млрд тенге.

Как пояснили в Минюсте, основная часть производств об алиментах взыскивается через бухгалтеров предприятий, которые неукоснительно следуют требованиям судебных исполнителей. Однако эта мера действенна, если человек официально работает.

В этом году государство трудоустраивало тех, кто из-за отсутствия работы задерживал выплаты детям– таким образом предоставлена работа 13 тысячам человек.

За неисполнение судебных актов по выплате алиментов заводят административные дела, далее на злостных неплательщиков заводят уголовные дела вплоть до лишения свободы.

«Должникам ограничивают выезд заграницу. Но поскольку многие и так не выезжают за пределы страны, для них эта мера была несильно действенной, поэтому внедрили временное ограничение водительского удостоверения, что многим мужчин создает неудобства. В Астане, к примеру, полиция выставляла должников авто на торги. Конечно, это кажется несущественным, но когда мы говорим о миллиардах и десятках тысяч детей, которые не получают алименты, то масштабы очень большие», – считает эксперт.

По ее мнению, без участия властей, женщины один на один с неплательщиками – своими бывшими мужьями, отцами своих детей, не справляются.

«Потому что это большая межличностная проблема, когда семьи распадаются, то, по причине того, что в паре не выстраиваются коммуникации и, решать цивилизованно вопросы не получается, в итоге страдают дети. Мы забываем о том, что алименты — это не прихоть женщины, ее какие-то пожелания, дополнительный доход. А это деньги, которые идут на содержание детей. Если смотреть по структуре должников, то всего 11% должников – это женщины. А остальное большинство неплательщиков – мужчины», – возмутилась спикер.

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На практике дети остаются в основном с матерями и проживают с ними. Поэтому естественно, что большую часть расходов по содержанию детей в нашей стране несут матери.

На неплательщиков в РК, по данным Минюста, на 1 июля заведено 990 тыс. адмдел. При этом, в стране около 400 тысяч женщин – матерей-одиночек, и, если сопоставить эти цифры, то получится, что не исполняют свои обязательства перед детьми в основном мужчины – около 70%.

Акмаржан Кушербаева убеждена, что это огромнейшая цифра, поскольку среди матерей-одиночек есть те, кто вообще не подавал на алименты. Они либо не хотят иметь с этим дело, либо не знают свои права.

Некоторые матери ошибочно полагают, что, если не станут претендовать на алименты, то это убережёт детей от обязательств перед отцами в будущем.

Так, мать двоих детей Динара Сатбаева подала в суд для лишения родительских прав отца своих двух малолетних детей. Поскольку он не общался с детьми, никак материально не помогал и не имел официальный доход, соответственно не выплачивал алименты.

«Я знаю о его праве потребовать в старости от детей содержание. Будет несправедливо, если он этим правом воспользуется. Но лишение родительских прав – процедура тяжелая, должны быть весомые причины. Мой муж страдал лудоманией, был в долгах и не собирался никак решать свои проблемы, мне пришлось развестись с ним, после развода он не интересовался детьми. Я пошла на крайний шаг, чтобы уберечь детей от обязательств перед отцом», – призналась жительница Астаны.

Некоторые недобросовестные отцы в справках о зарплате занижают свои доходы и платят очень маленькие алименты. Поэтому эксперт предлагает 13 млрд тенге умножить на 10, чтобы представить реальную сумму алиментного долга в стране.

Алиментный фонд как помощь родителям

В Казахстане поднимается вопрос о том, чтобы создать алиментный фонд. Подобные структуры по всему миру работают по разным схемам, но суть одна – женщина, которая недополучает алименты и нуждается сегодня и сейчас, потому что детям нужно питаться, учиться, одеваться, может обратиться в алиментный фонд.

«Она говорит «он мне полгода не выплачивает алименты» и тогда фонд берет обязательство мужчины перед его детьми. Так как государство – это институт с различными инструментами влияния на граждан, оно привлекает его к ответственности, требуя выплаты с определённым процентом сверху. Соответственно, мужчинам будет невыгодно, чтобы их дела попадали в алиментный фонд. Но есть еще меры для добросовестных отцов, у которых сейчас нет дохода, нет работы или отец обанкротился как предприниматель. Он сам добровольно может обратится в алиментный фонд с просьбой взять его обязательства на время, пока не встанет на ноги. Но это ни какая-то благотворительность», – рассказала эксперт.

Да, у нас есть уголовная ответственность за неплатежи, добавляет Кушербаева, но по факту, получается, что ребенку и матери невыгодно, чтобы отца посадили в тюрьму, иначе они лишаются какого-либо дохода.

«Создание алиментного фонда будет серьезным шагом в решении проблем с алиментами, потому что женщина не должна бегать за неплательщиком, прибегаю к помощи ЧСИ, унижаться перед мужчиной. Также от алиментного фонда мужчине будет тяжелее скрыть доходы, потому что у государства есть возможность проверить все его поступления», – считает спикер.

Как в стране появляются недобросовестные отцы

Со стороны общества есть некая вседозволенность, в которой воспитывается будущий мужчина, полагает Акмаржан Кушербаева.

По ее словам, на статистику влияет и безнаказанность: к вопросу неисполнения родительского долга после развода, государство относится не столь серьёзно, как если ты задолжаешь по коммунальным расходам, по налогам – ведь в таком случае тебе тут же арестуют счета.

Отцы, которые хотят участвовать в жизни своих детей и несут перед ними ответственность, тоже есть. Но тех мужчин, которые превращают родных детей в бывших детей – очень много.

Спикер привела недавний пример насильственного выселения Даны Атешовой ее супругом Маратом Айтеновым.

«Как выяснилось, он не доплатил 16 млн тенге алиментов за последние 4 года детям, скрывая свои доходы. При этом во втором браке он стал отцом еще двоих детей!», – сообщила она.

По ее мнению, мужчины становятся неплательщиками алиментов в первую очередь из-за плохих отношений с бывшими супругами или из-за личной безответственности и только потом по финансовым причинам. Вместе с тем тяжелое социально-экономическое положение создает условия для развития зависимостей, таких как алкоголизм, наркомания, лудомания. Именно они приводят сначала к разводам, а потом и к долгам.

Алименты – собственность ребенка

В Казахстане плательщики алиментов предлагают ввести норму, при которой они смогут призвать второго родителя к ответственному расходованию денег на ребенка, потребовав отчет.

«Мне кажется, что боятся этого не надо, у отцов тоже есть права. Действительно, за некоторыми мамами нужно установить контроль, чтобы интересы детей не нарушались. Это здесь ключевое. Но отчитываться не за каждый купленный кочан капусты или килограмм лука, а определить круг основных направлений, таких как обучение, кружки, одежда, питание. Целесообразно применять норму, если размер выплат превышает минимальный прожиточный минимум. Бывает и такое, что 14 тыс. тенге составляет ежемесячная сумма по алиментам, любому человеку понятно, что на эти деньги в Казахстане не проживешь и не прокормишь ни одного человека, даже грудного», – высказалась Акмаржан Кушербаева.

Акмаржан Кушербаева резюмировала, что мужчины и женщины должны понимать заранее, как дорого им будут обходиться дети, прежде чем создавать и планировать семью.

Ранее юрист рассказала, что право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга.