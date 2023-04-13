Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде

Домушника, похитившего ценности почти на 2 млн тенге, задержали полицейские города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Частный дом жителя Караганды обокрали в его отсутствие.

Прибывшая следственно-оперативная группа предположила – действовал опытный домушник. Дело в том, что в дом потерпевшего не так-то легко было попасть: он имеет крепкие запоры и решетки на окнах. Кроме того, во дворе была сторожевая собака.

Злоумышленник воспользовался примыкавшей к строению котельной, через которую проник в интересовавшие его комнаты.

Домушник прибрал к рукам ювелирные изделия и деньги на 1,9 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 37-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к ответственности за имущественные преступления. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Кража».